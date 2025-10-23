Κάρολος και Καμίλα παρακολούθησαν την λειτουργία στη βασιλική του Αγίου Παύλου

0

Επισκέφθηκαν και τον χώρο όπου βρίσκεται ο τάφος του Αποστόλου

Ο βασιλιάς Κάρολος και η βασίλισσα Καμίλα επισκέφθηκαν σήμερα το απόγευμα τη Βασιλική του Αγίου Παύλου Εκτός των Τειχών, στην ιταλική πρωτεύουσα. Παράλληλα, συναντήθηκαν και με τον Πάπα Λέων.

Το βασιλικό ζεύγος παρακολούθησε τη θρησκευτική τελετή, καθήμενο σε ειδικό στασίδι το οποίο φτιάχτηκε προς τιμήν του στο εσωτερικό του ναού και φέρει το σύμβολο της βρετανικής βασιλικής οικογένειας.

Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, οι συμμετέχοντες προσευχήθηκαν ζητώντας από τον Ύψιστο «οι ταγοί των εκκλησιών να αποτελέσουν κύριο σημείο αναφοράς για την ελευθερία και την αλήθεια» και «για την στήριξη του πλανήτη μας, της κοινής μας εστίας της οποίας όλοι ακούμε την κραυγή».

Ο βασιλιάς Κάρολος και η σύζυγός του, πριν από την λειτουργία, επισκέφθηκαν τον χώρο όπου βρίσκεται ο τάφος του Αποστόλου Παύλου. Με την επίσκεψή του αυτή, ο Βρετανός μονάρχης απέκτησε και τον τίτλο του «βασιλικού μέλους καθολικής αδελφότητας».

Σε ό,τι αφορά τη συνάντηση που ο Κάρολος είχε νωρίτερα στο Βατικανό με τον πρωθυπουργό της Αγίας Έδρας, καρδινάλιο Πιέτρο Παρολίν, κύρια θέματα συζήτησης -όπως έγινε γνωστό- ήταν η προστασία του περιβάλλοντος και η καταπολέμηση της φτώχειας, η προαγωγή της ειρήνης σε παγκόσμιο επίπεδο, όπως και η στήριξη του οικουμενικού διαλόγου, αναφέρθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.