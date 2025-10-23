0

«Ο Τραμπ έχει ευθυγραμμιστεί πλήρως με την παλαβή Ευρώπη»

Ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας Ντμίτρι Μεντβέντεφ δήλωσε σήμερα πως οι αποφάσεις της κυβέρνησης Τραμπ να ακυρώσει μια συνάντηση κορυφής στη Βουδαπέστη και να επιβάλει κυρώσεις σε ενεργειακές εταιρίες της Ρωσίας δείχνουν ότι η Ουάσινγκτον «πάει γυρεύοντας» με τη Μόσχα.

«Οι ΗΠΑ είναι ο εχθρός μας, και ο φλύαρος "ειρηνοποιός" τους έχει αρχίσει τώρα πλήρως να πηγαίνει γυρεύοντας με τη Ρωσία», έγραψε ο Μεντβέντεφ στην εφαρμογή Telegram, αναφερόμενος στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

«Οι αποφάσεις που ελήφθησαν είναι μια πράξη πολέμου εναντίον της Ρωσίας. Και τώρα ο Τραμπ έχει ευθυγραμμιστεί πλήρως με την παλαβή Ευρώπη».

Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών υποστήριξε σήμερα ότι οι κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης εναντίον της Ρωσίας λειτουργούν κυρίως εναντίον του ίδιου του ευρωπαϊκού συνασπισμού, προσθέτοντας ότι οι ελίτ της ΕΕ δεν μπορούν απλούστατα να δεχθούν ότι οι κυρώσεις τους δεν λειτουργούν.

Οι χώρες της ΕΕ υιοθέτησαν επισήμως σήμερα ένα 19ο πακέτο κυρώσεων εναντίον της Ρωσίας για τον πόλεμο που διεξάγει στην Ουκρανία, το οποίο περιλαμβάνει απαγόρευση των εισαγωγών ρωσικού υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε επίσης σήμερα ότι οι αμερικανικές ενεργειακές κυρώσεις είναι εξαιρετικά αντιπαραγωγικές όσον αφορά την αναζήτηση της ειρήνης στην Ουκρανία.

Οι στόχοι της Ρωσίας παραμένουν απαράλλακτοι και χρειάζεται να διευθετηθούν οι βασικές αιτίες της σύγκρουσης, δήλωσε στους δημοσιογράφους στη Μόσχα η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα.

Nα σημειωθεί ότι τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ υιοθέτησαν επίσημα τον 19ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, το οποίο περιλαμβάνει σταδιακή απαγόρευση εισαγωγής ρωσικού υγροποιημένου φυσικού αερίου.