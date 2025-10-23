Οι χώρες της ΕΕ υιοθέτησαν το 19ο πακέτο κυρώσεων εις βάρος της Ρωσίας

0

Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης υιοθέτησαν σήμερα το 19ο πακέτο κυρώσεων εις βάρος της Ρωσίας λόγω του πολέμου εναντίον της Ουκρανίας, το οποίο περιλαμβάνει τη σταδιακή απαγόρευση στις εισαγωγές ρωσικού υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Οι 27 χώρες της ΕΕ ενέκριναν σήμερα το πακέτο αυτό, αφού η Σλοβακία υποχώρησε και δέχθηκε να το στηρίξει.

«Σήμερα είναι μια καλή ημέρα για την Ευρώπη και την Ουκρανία», δήλωσε ο Δανός υπουργός Εξωτερικών, Λαρς Λέκκε Ράσμουσεν, σε ανακοίνωσή του, την ώρα που οι Ευρωπαίοι ηγέτες συγκεντρώνονταν για τη σύνοδο κορυφής στις Βρυξέλλες. Όπως αναφέρει το Reuters ο ίδιος τόνισε ότι οι νέες κυρώσεις «θα εισαγάγουν νέα και ολοκληρωμένα μέτρα σχετικά με το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, τον σκιώδη στόλο και τον χρηματοπιστωτικό τομέα της Ρωσίας».

Η απόφαση αυτή έρχεται μία ημέρα μετά την ανακοίνωση νέων κυρώσεων από την κυβέρνηση του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, κατά της ρωσικής πετρελαϊκής βιομηχανίας, με στόχο να ωθήσει τον Ρώσο Πρόεδρο, Βλαντίμιρ Πούτιν, στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να θέσει τέλος στον πόλεμο της Μόσχας εναντίον της Ουκρανίας.

Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που συνεδριάζουν στη σύνοδο κορυφής της Πέμπτης, επιδιώκουν να εγκρίνουν το νέο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας και να προχωρήσουν ταυτόχρονα στα σχέδια αξιοποίησης των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων που έχουν παγώσει στην Ευρώπη, ώστε να χρηματοδοτηθεί η πολεμική προσπάθεια και η οικονομία της Ουκρανίας για τουλάχιστον τα επόμενα δύο χρόνια.