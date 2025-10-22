Ο Νετανιάχου αντιτίθεται στην ανάπτυξη τουρκικών δυνάμεων ασφαλείας στην Γάζα

0

Συζήτησαν με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Τζ. Ντ. Βανς «την επόμενη ημέρα» στην Λωρίδα

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου άφησε σήμερα να εννοηθεί ότι αντιτίθεται στο να αναλάβουν οι τουρκικές δυνάμεις ασφαλείας οποιονδήποτε ρόλο στη Λωρίδα της Γάζας, στο πλαίσιο μιας αποστολής επιτήρησης της κατάπαυσης του πυρός με την παλαιστινιακή οργάνωση Χαμάς. Μιλώντας στην Ιερουσαλήμ, σε κοινή συνέντευξη Τύπου με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Τζ. Ντ. Βανς, ο Νετανιάχου είπε ότι συζήτησαν «την επόμενη ημέρα» στη Γάζα, συμπεριλαμβανομένου και του ποιος θα παρέχει την ασφάλεια στον κατεστραμμένο, έπειτα από δύο χρόνια πολέμου, θύλακα.

Ο Βανς, που είπε την Τρίτη ότι το σχέδιο κατάπαυσης του πυρός που προώθησε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ πάει καλύτερα από το αναμενόμενο, εμφανίστηκε αισιόδοξος. «Ποτέ δεν είπα ότι είναι εύκολο. Αλλά αισιοδοξώ ότι η κατάπαυση του πυρός θα κρατήσει και μπορούμε να οικοδομήσουμε ένα καλύτερο μέλλον για όλη τη Μέση Ανατολή», είπε.

Καθώς η κατάπαυση του πυρός συνεχίζεται για 12η ημέρα, το επίκεντρο τώρα έχει στραφεί στη δεύτερη φάση του σχεδίου του Τραμπ. Στη φάση αυτή προβλέπεται ο αφοπλισμός της Χαμάς και η δημιουργία μιας παλαιστινιακής επιτροπής, υπό διεθνή επιτήρηση, που θα κυβερνά τη Γάζα ενώ μια διεθνής δύναμη θα στηρίζει την παλαιστινιακή αστυνομία, τα μέλη της οποίας θα περάσουν προηγουμένως από έλεγχο.

Απαντώντας σε ερώτηση για την ιδέα ανάπτυξης τουρκικών δυνάμεων ασφαλείας στη Γάζα, ο Νετανιάχου απάντησε: «Έχω πολύ ισχυρές απόψεις για αυτό. Θέλετε να μαντέψετε ποιες είναι;»

Το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών δεν ανταποκρίθηκε αμέσως στο αίτημα για κάποιο σχόλιο ενώ το υπουργείο Άμυνας απέφυγε να σχολιάσει, σύμφωνα με το ΑΠΕ ΜΠΕ.

Ο Βανς είπε την Τρίτη ότι μπορεί να υπάρξει ένας «εποικοδομητικός ρόλος» για την Τουρκία αλλά η Ουάσινγκτον δεν θα επιβάλει τίποτα στους Ισραηλινούς σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη ξένων στρατιωτών «στο έδαφός τους». Οι κάποτε θερμές σχέσεις μεταξύ της Τουρκίας, που είναι μέλος του ΝΑΤΟ, και του Ισραήλ έπεσαν στο χαμηλότερο επίπεδό τους κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Γάζα, με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να επικρίνει με δριμύτητα τις ισραηλινές επιθέσεις στον θύλακα και σε άλλες περιοχές ενώ ταυτόχρονα η Συρία –που συνορεύει και με τις δύο χώρες– αναδύθηκε ως μια νέα αρένα εντεινόμενου ανταγωνισμού. Η Τουρκία, που βοήθησε να πειστεί η Χαμάς ώστε να δεχτεί το σχέδιο του Τραμπ, είχε δηλώσει ότι θα συμμετείχε στη διεθνή στρατιωτική δύναμη επιτήρησης της εκεχειρίας.

Η Χαμάς ανθίσταται στις πιέσεις για τον αφοπλισμό της, λέγοντας ωστόσο ότι είναι έτοιμη να παραδώσει τα όπλα σε ένα μελλοντικό παλαιστινιακό κράτος.

«Έχουμε ένα πολύ, πολύ δύσκολο έργο μπροστά μας, τον αφοπλισμό της Χαμάς, να ανοικοδομήσουμε τη Γάζα για να κάνουμε καλύτερη τη ζωή για τον λαό της Γάζας αλλά επίσης να διασφαλίσουμε ότι η Χαμάς δεν θα αποτελεί πλέον απειλή για τους φίλους μας στο Ισραήλ», είπε ο Βανς.