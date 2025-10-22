Ο Γιούαν ΜακΓκρέγκορ θα τιμηθεί με το βραβείο Εξαίρετης Προσφοράς Bafta Scotland

0

Ο ηθοποιός έκανε το σκηνοθετικό του ντεμπούτο το 2016 με το «American Pastoral»

Ο ηθοποιός Γιούαν ΜακΓκρέγκορ θα τιμηθεί με βραβείο Εξαίρετης Προσφοράς στην τελετή απονομής των Bafta Scotland του βραχίονα της Βρετανικής Ακαδημίας Κινηματογραφικών και Τηλεοπτικών Τεχνών τον επόμενο μήνα.

Ο σταρ των ταινιών Star Wars και Trainspotting θα τιμηθεί στην εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στις 16 Νοεμβρίου.

Ο ΜακΓκρέγκορ εμφανίστηκε τη δεκαετία του 1990 στις ταινίες «Brassed Off», «Shallow Grave» και «Trainspotting», το οποίο κυκλοφόρησε το 1996.

Στη συνέχεια πρωταγωνίστησε ως Όμπι-Ουάν Κενόμπι στην τριλογία prequel του «Star Wars» και επέστρεψε στον ρόλο για την πρωτότυπη σειρά του Disney+ «Obi-Wan Kenobi» το 2022 και εμφανίστηκε και στις ταινίες «Moulin Rouge!» το 2001 και το «T2: Trainspotting» το 2017.

Ο ηθοποιός που γεννήθηκε στο Περθ και Κίνρος της Σκωτίας, τιμάται με το βραβείο σε αναγνώριση της εξαιρετικής του συμβολής στον κινηματογράφο και την τηλεόραση, υπογραμμίστηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

«Είναι τόσο υπέροχο που με σκέφτηκαν για το φετινό ειδικό βραβείο Bafta Scotland και είμαι ενθουσιασμένος που θα πάω στην εκδήλωση και ανυπομονώ να συναντηθώ με τους συναδέλφους μου εκεί. Ποιος ξέρει, μια νέα συνεργασία θα μπορούσε να γεννηθεί από κάτι τέτοιο! Ευχαριστώ, Bafta Scotland» δήλωσε ο Γιούαν ΜακΓκρέγκορ.

Ο ηθοποιός έκανε το σκηνοθετικό του ντεμπούτο το 2016 με το «American Pastoral», το οποίο βασίζεται στο ομότιτλο μυθιστόρημα και πρωταγωνίστησε στην ταινία μαζί με την Ντακότα Φάνινγκ και τη Τζένιφερ Κόνελι.