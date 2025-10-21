Η Ευρώπη και το Κίεβο ετοιμάζουν ένα σχέδιο 12 σημείων για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία

0

Ποιος θα είναι ο ρόλος του Τραμπ σε αυτό

Ευρωπαϊκές χώρες επεξεργάζονται σε συνεργασία με την Ουκρανία μια πρόταση 12 σημείων για τον τερματισμό του πολέμου στις σημερινές γραμμές του μετώπου, μετέδωσε το πρακτορείο Bloomberg.

Ένα ειρηνευτικό συμβούλιο, υπό την προεδρία του Ντόναλντ Τραμπ, θα επιβλέπει την εφαρμογή του προτεινόμενου σχεδίου, σύμφωνα με αυτήν την πηγή.

Ευρωπαίοι ηγέτες κάλεσαν σήμερα την Ουάσινγκτον να τηρήσει σθεναρή στάση, ζητώντας την άμεση κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία, με τις σημερινές γραμμές του μετώπου να αποτελούν τη βάση για τις όποιες μελλοντικές συνομιλίες. Η ρωσική κυβέρνηση ζητά εδώ και καιρό να της παραχωρήσει η Ουκρανία περισσότερα εδάφη προκειμένου να συμφωνήσει σε μια εκεχειρία.

Με βάση αυτήν την πρόταση, η Ουκρανία θα λάβει εγγυήσεις ασφαλείας, πόρους για να αποκαταστήσει τις ζημιές από τον πόλεμο καθώς και έναν οδικό χάρτη για την ταχεία ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αφού η Ρωσία συμφωνήσει στην κατάπαυση του πυρός και οι δύο πλευρές δεσμευτούν να σταματήσουν την προώθησή τους, όλα τα εκτοπισμένα παιδιά θα επιστρέψουν στην Ουκρανία. Οι δύο χώρες θα ανταλλάξουν επίσης τους αιχμαλώτους πολέμου.

Οι δύο πλευρές θα ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις σχετικές με τη διακυβέρνηση των κατεχόμενων εδαφών. Ωστόσο, ούτε η Ευρώπη ούτε η Ουκρανία θα αναγνωρίσουν νομικά ως ρωσικό έδαφος τα κατεχόμενα, πρόσθεσε το πρακτορείο.

Οι κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας θα αρθούν σταδιακά. Όμως περίπου 300 δισ. δολάρια, τα «παγωμένα» αποθεματικά της κεντρικής τράπεζας, θα επιστραφούν μόνο αφού η Μόσχα συμφωνήσει να συμβάλει στη μεταπολεμική ανοικοδόμηση της Ουκρανίας. Οι κυρώσεις θα επανέλθουν εάν η Ρωσία επιτεθεί ξανά, αναφέρθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Το Reuters διευκρίνισε ότι δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσεις αυτές τις πληροφορίες του Bloomberg. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ανταποκρίθηκε αμέσως στο αίτημα για κάποιο σχόλιο.