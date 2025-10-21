Οι κυβερνητικές δυνάμεις της Υεμένης λένε ότι απώθησαν επίθεση της Αλ Κάιντα

0

Οι κυβερνητικές δυνάμεις στην Υεμένη δήλωσαν σήμερα ότι απώθησαν επίθεση του τζιχαντιστικού κινήματος Αλ Κάιντα στο νότιο τμήμα της εμπόλεμης χώρας, σε μια αντιπαράθεση που είχε αποτέλεσμα τον θάνατο εννέα ανθρώπων στα δύο στρατόπεδα.

«Οι δυνάμεις μας κατάφεραν να αποτρέψουν μεγάλης κλίμακας τρομοκρατική επίθεση που εξαπέλυσαν σήμερα το πρωί μέλη της τρομοκρατικής οργάνωσης Αλ Κάιντα εναντίον της έδρας του κυβερνητικού συγκροτήματος (...) στην επαρχία Αμπιάν», ανέφερε σε μια ανακοίνωση ο διοικητής της ταξιαρχίας που τέθηκε στο στόχαστρο, ο Νασρ Ατέφ αλ Μασούσι.

Όπως είπε, οι επιτιθέμενοι ανατίναξαν δύο παγιδευμένα αυτοκίνητα, προτού εισδύσουν στο κτηριακό συγκρότημα όπου οι δυνάμεις τους αντιμετώπισαν.

«Πέντε καμικάζι που έφεραν ζώνες εκρηκτικών» σκοτώθηκαν στις μάχες, καθώς και τέσσερις στρατιωτικοί, πρόσθεσε.

Ιατρική πηγή στο Αμπιάν επιβεβαίωσε τον θάνατο των τεσσάρων στρατιωτικών και έκανε λόγο για 15 τραυματίες.

Η οργάνωση Αλ Κάιντα στην αραβική χερσόνησο (Aqpa), που θεωρούνταν κάποτε από τις ΗΠΑ ως το πιο επικίνδυνο παρακλάδι του τζιχαντιστικού δικτύου, αναπτύχθηκε στην Υεμένη μέσα στο χάος που προκάλεσε εδώ και πάνω από μια δεκαετία η σύγκρουση ανάμεσα στη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση, που υποστηρίζεται από τη Σαουδική Αραβία, και τους αντάρτες Χούθι, που υποστηρίζονται από το Ιράν.

Οι επιθέσεις της τζιχαντιστικής οργάνωσης, κατά των κυβερνητικών δυνάμεων αλλά και κατά των ανταρτών, έχουν ωστόσο μειωθεί τα τελευταία χρόνια, αναφέρθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Οι εχθροπραξίες στην πιο φτωχή χώρα της αραβικής χερσονήσου έχουν ηρεμήσει έπειτα από κατάπαυση του πυρός που διαπραγματεύθηκε ο ΟΗΕ τον Απρίλιο του 2022, ανάμεσα στους αντάρτες, που ελέγχουν την πρωτεύουσα Σαναά, και την κυβέρνηση που εδρεύει στο Άντεν, στο νότιο τμήμα της χώρας.

Το κυβερνητικό στρατόπεδο συνενώνει ετερόκλιτες δυνάμεις. Εκείνες που τέθηκαν στο στόχαστρο της επίθεσης συνδέονται το Συμβούλιο μετάβασης του Νότου (ΣΜΝ), ένα αυτονομιστικό κίνημα που πρόσκειται στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το οποίο είναι πολύ δραστήριο στη μάχη κατά των τζιχαντιστών.