Drone από την Υεμένη έπληξε την ισραηλινή πόλη Εϊλάτ – Τουλάχιστον 20 άνθρωποι τραυματίστηκαν

Οι δύο είναι σε σοβαρή κατάσταση

Η παραθαλάσσια πόλη Εϊλάτ, στην Ερυθρά Θάλασσα, στο νότιο άκρο του Ισραήλ, επλήγη σήμερα το απόγευμα από ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος που εκτοξεύτηκε από την Υεμένη, ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός.

Οι υπηρεσίες παροχής πρώτων βοηθειών έκαναν λόγο για τουλάχιστον 20 τραυματίες «από τα θραύσματα», οι δύο εκ των οποίων είναι σε σοβαρή κατάσταση.

Οι σειρήνες συναγερμού ήχησαν λίγο νωρίτερα, αφού εντοπίστηκε το μη επανδρωμένο αεροσκάφος να πλησιάζει την περιοχή, προερχόμενο από την Υεμένη, ανέφερε ο στρατός. «Καταβλήθηκαν προσπάθειες για την αναχαίτισή του», όμως «έπεσε στη ζώνη του Εϊλάτ», σημειώνεται στην ανακοίνωση των ενόπλων δυνάμεων.

Πολλά βίντεο, που το Γαλλικό Πρακτορείο δεν ήταν σε θέση να τα επαληθεύσει, αναρτήθηκαν σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης και δείχνουν έναν drone στον ουρανό, στα ανοιχτά του Εϊλάτ και στη συνέχεια μια έκρηξη πίσω από την αλυσίδα των ξενοδοχείων, στον παραθαλάσσιο δρόμο, αναφέρθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.