O Σαρκοζί θα παραμείνει έγκλειστος στη φυλακή του Παρισιού για τουλάχιστον τρεις εβδομάδες

Πώς θα είναι οι συνθήκες κράτησης του

Ο πρώην Πρόεδρος της Γαλλίας Νικολά Σαρκοζί θα παραμείνει, σύμφωνα με νομικούς κύκλους, έγκλειστος στη φυλακή Λα Σαντέ του Παρισιού για τουλάχιστον τρεις εβδομάδες, αναφέρουν σήμερα γαλλικά μέσα ενημέρωσης.

Την υποστήριξη τους στον πρώην πρόεδρο της Δημοκρατίας εξέφρασαν εξάλλου πρώην και νυν στελέχη του κόμματος των Ρεπουμπλικάνων, όπως ο πρώην πρόεδρος του κόμματος Ερικ Σιοτί - ο οποίος έχει πλέον προσχωρήσει στον Έθνικό Συναγερμό της Μαρίν Λεπέν, ο Φρανσουά Μπαρουάν, δήμαρχος της Τρουά και πρώην υπουργός υπό τον Νικολά Σαρκοζί, ο πρώην υπουργός Λοράν Βοκιέ κ.α.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην φυλακή του Παρισιού ο Νικολά Σαρκοζί θα βρίσκεται σε ένα από τα κελιά της πτέρυγας απομόνωσης ούτως ώστε να αποφύγει το συγχρωτισμό με άλλους φυλακισμένους, αναφέρουν γαλλικά μέσα ενημέρωσης, σημειώνοντας ότι ο αριθμός των κρατουμένων στη φυλακή του Παρισιού είναι σχεδόν διπλάσιος από αυτόν που προβλέπουν οι προδιαγραφές της. Γαλλικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν επίσης ότι και για τον Νικολά Σαρκοζί ακολουθείται το πρωτόκολλο που ισχύει για όλους τους νέους κρατούμενους. Λαμβάνονται τα δακτυλικά του αποτυπώματα, η φωτογραφία του και του δίνεται ένας αριθμός κρατουμένου, που ονομάζεται «αριθμός φυλακής».

Ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας πρέπει επίσης να αφήσει τα προσωπικά του αντικείμενα και τα τιμαλφή του σε χρηματοκιβώτιο και, τέλος, πρέπει να υποβληθεί σε πλήρη σωματικό ελεγχο.