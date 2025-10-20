Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν πιστεύει ότι η Ουκρανία θα κερδίσει τον πόλεμο απέναντι στην Ρωσία

0

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε ότι θα επισκεφθεί την Κίνα στις αρχές του επόμενου έτους

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι δεν πιστεύει ότι η Ουκρανία θα κερδίσει τον πόλεμο κατά της Ρωσίας αλλά οτιδήποτε μπορεί να συμβεί.

«Μπορεί να κερδίσουν ακόμη τον πόλεμο. Δεν νομίζω ότι θα τον κερδίσουν, αλλά μπορεί ακόμη τον κερδίσουν» δήλωσε ο Τραμπ στον Λευκό Οίκο, προσθέτοντας ότι ο πόλεμος είναι ένα παράξενο πράγμα και μπορεί να συμβεί οτιδήποτε.

Επίσης ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε σήμερα ότι θα επισκεφθεί την Κίνα στις αρχές του επόμενου έτους, κατόπιν πρόσκλησης του Πεκίνου.

«Με προσκάλεσαν στην Κίνα και θα πάω κάποια στιγμή στις αρχές του επόμενου έτους. Το έχουμε σχεδόν ετοιμάσει», είπε σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, υποδεχόμενος τον πρωθυπουργό της Αυστραλίας Άντονι Αλμπανέζι.

Ο Αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε αμφιβολίες για το κατά πόσο η Κίνα σχεδιάζει μια εισβολή στην Ταϊβάν. «Πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά με την Κίνα. Η Κίνα δεν επιθυμεί να το κάνει αυτό», διαβεβαίωσε, σύμφωνα με το ΑΠΕ ΜΠΕ.

Παράλληλα, εξέφρασε την ελπίδα ότι Ουάσινγκτον και Πεκίνο θα συνάψουν μια «πολύ ισχυρή εμπορική συμφωνία» όταν θα ολοκληρωθούν οι επαφές που θα έχει στη Νότια Κορέα γιατί «πρέπει να ευημερήσουν από κοινού».

«Και οι δύο μας θα είμαστε πολύ χαρούμενοι», πρόσθεσε, επαναλαμβάνοντας ότι θέλει από την Κίνα να αγοράζει αμερικανική σόγια.