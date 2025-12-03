Πεσκόφ: Ο Πούτιν αποδέχθηκε ορισμένες αμερικανικές προτάσεις για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία

0

Σημειώνει ότι η απόφαση της ΕΕ για την απαγόρευση του ρωσικού αερίου καταδικάζει την Ευρώπη να γίνει λιγότερο ανταγωνιστική

Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν αποδέχθηκε ορισμένες αμερικανικές προτάσεις για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία και απέρριψε άλλες, ανακοίνωσε σήμερα το Κρεμλίνο, σημειώνοντας ότι η Ρωσία είναι έτοιμη να συναντηθεί με Αμερικανούς διαπραγματευτές όσες φορές χρειαστεί για να καταλήξουν σε συμφωνία.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ έκανε τις δηλώσεις αυτές αφότου οι συνομιλίες στη Μόσχα ανάμεσα στον Πούτιν και τον ειδικό απεσταλμένο του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, τον Στιβ Γουίτκοφ, και τον γαμπρό του Τζάρεντ Κούσνερ, συνεχίστηκαν ως τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, ενώ σύμβουλος του Κρεμλίνου δήλωσε ύστερα από αυτές ότι «δεν έχουν βρεθεί ακόμη συμβιβασμοί».

Ερωτηθείς αν θα ήταν σωστό να ειπωθεί ότι ο Πούτιν απέρριψε τις αμερικανικές προτάσεις, ο Πεσκόφ απάντησε πως όχι. «Μια απευθείας ανταλλαγή απόψεων έγινε χθες για πρώτη φορά», είπε.

«Κάποια πράγματα έγιναν αποδεκτά, κάποια πράγματα χαρακτηρίστηκαν μη αποδεκτά – αυτή είναι μια φυσιολογική διαδικασία εργασίας για την εξεύρεση συμβιβασμού», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου.

Η Ρωσία είναι ευγνώμων στον Τραμπ για τις προσπάθειές του, πρόσθεσε, αλλά το Κρεμλίνο δεν θα δίνει συνεχή σχόλια για τις συζητήσεις με τις ΗΠΑ, καθώς η δημοσιότητα είναι απίθανο να είναι εποικοδομητική.

Παράλληλα ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου καταδίκασε σήμερα τη συμφωνία που επετεύχθη στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την απαγόρευση των εισαγωγών ρωσικού φυσικού αερίου ως το φθινόπωρο του 2027, σημειώνοντας ότι θα καταδικάσει την Ευρώπη να γίνει λιγότερο ανταγωνιστική και θα οδηγήσει σε υψηλότερες τιμές για τους καταναλωτές.

«Η Ευρώπη καταδικάζει τον εαυτό της σε πιο δαπανηρές πηγές ενέργειας, κάτι το οποίο θα προκαλέσει αναπόφευκτα συνέπειες για την ευρωπαϊκή οικονομία και μείωση της ανταγωνιστικότητάς της», σημείωσε ο Πεσκόφ κατά την καθημερινή ενημέρωση των δημοσιογράφων.

«Αυτό θα επιταχύνει μόνον τη διαδικασία που ξεκίνησε τα τελευταία χρόνια απώλειας από την ευρωπαϊκή οικονομία των ηγετικών της δυνατοτήτων», έκρινε ακόμη ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου.

Η συμφωνία αυτή θα περιλαμβάνει μια νομικά δεσμευτική, βαθμιαία απαγόρευση του υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) και των εισαγωγών αερίου από τη Ρωσία μέσω αγωγών, με πλήρεις απαγορεύσεις να ισχύουν από τα τέλη του 2026 και το φθινόπωρο του 2027 αντίστοιχα.

Στη Ρωσία αναλογούσε το 12% των εισαγωγών φυσικού αερίου της ΕΕ τον Οκτώβριο, ενώ πριν από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022 το ποσοστό αυτό ανερχόταν σε 45%.