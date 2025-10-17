Πέθανε ο θρύλος της ροκ Ace Frehley, ιδρυτικό μέλος και κιθαρίστας των Kiss

0

Συμμετείχε στα πρώτα εννέα άλμπουμ του συγκροτήματος

Πέθανε σε ηλικία 74 ετών, ο Έις Φρέιλι (Ace Frehley), ο βασικός κιθαρίστας και συνιδρυτής του ροκ συγκροτήματος Kiss.

Ο μουσικός, ο οποίος ενέπνευσε μια γενιά κιθαριστών και συμμετείχε στα πρώτα εννέα άλμπουμ των Kiss, πέθανε την Πέμπτη σε νοσοκομείο του Νιου Τζέρσεϊ μετά από τραύματα που υπέστη κατά τη διάρκεια πρόσφατης πτώσης, ανέφερε η οικογένειά του σε ανακοίνωσή της.

«Είμαστε συντετριμμένοι», δήλωσε μεταξύ άλλων η οικογένεια του Frehley. «Στις τελευταίες του στιγμές, τον περιβάλαμε με στοργικά, ειρηνικά λόγια, σκέψεις και προσευχές καθώς έφευγε από αυτή τη γη. Λατρεύουμε όλες τις αναμνήσεις του, το γέλιο του, τα καλά του σημεία και την καλοσύνη που χάρισε στους άλλους. Η μνήμη του Ace θα συνεχίσει να ζει για πάντα!».

Ο Frehley αφήνει πίσω του τη σύζυγό του, Ζανέτ, και την κόρη του, Μονίκ.

Το θρυλικό συγκρότημα με το χαρακτηριστικό μακιγιάζ, τα δερμάτινα κοστούμια και τα πυροτεχνήματα στις συναυλίες του, εμφανίστηκε τη δεκαετία του 70. Θεωρήθηκαν μάλιστα προπομποί της χέβι μέταλ.

Επιτυχίες τους από το 1975, όπως το "Rock and Roll All Nite" και το άλμπουμ τους "Alive!" έχουν μείνει στην ιστορία της ροκ μουσικής.

Και τα 26 άλμπουμ τους έγιναν χρυσά πουλώντας τουλάχιστον 500.000 αντίτυπα το καθένα στις ΗΠΑ -τα περισσότερα που πουλήθηκαν στη χώρα από αμερικανικό μουσικό συγκρότημα- και 14 έγιναν πλατινένια πουλώντας πάνω από ένα εκατομμύριο παρότι κάποιες από αυτές τις επιτυχίες κυκλοφόρησαν μετά την αποχώρηση του Φρέιλι από το συγκρότημα.

Ποιος ήταν ο Ace Frehley

Γεννημένος ως Paul Daniel Frehley στη Νέα Υόρκη το 1951, ίδρυσε τους Kiss το 1973 με τον τραγουδιστή Paul Stanley, τον μπασίστα Gene Simmons και τον ντράμερ Peter Criss.

Ως έφηβος έπαιζε κιθάρα και αποφάσισε να ασχοληθεί επαγγελματικά με τη μουσική όταν είδε σε συναυλία τους Who και τους Cream.

Αφού εντάχθηκε σε διάφορα συγκροτήματα απάντησε σε μια αγγελία σε εφημερίδα που είχε δημοσιεύσει ένα συγκρότημα που αναζητούσε κιθαρίστα.

Τότε συνάντησε τους Σίμονς, Στάνλεϊ και Κρις στον χώρο που έκαναν πρόβες στο Κουίνς.

Όταν οι Kiss κυκλοφόρησαν το ομώνυμο ντεμπούτο άλμπουμ τους το 1974, οι κριτικοί ήταν ως επί το πλείστον ψυχροί, αλλά το συγκρότημα γρήγορα έγινε διάσημο και αγαπητό στους θαυμαστές του για τις ξέφρενες ζωντανές εμφανίσεις του, το ασπρόμαυρο μακιγιάζ και τις δερμάτινες στολές του, εμπνευσμένες από τους New York Dolls και τον Alice Cooper. Κάθε μέλος είχε διαφορετική περσόνα, με τον Frehley να είναι ο Spaceman (ή «Space Ace»), τον Simmons να είναι ο Demon, τον Stanley να είναι ο Starchild και τον Criss να είναι ο Catman.

Στις συναυλίες του συγκροτήματος, η εμφάνιση του ήταν εντυπωσιακή καθώς η σκηνή γέμιζε με καπνό κατά τη διάρκεια των σόλο με την κιθάρα του.

Ο Frehley δεν έκανε ποτέ μαθήματα κιθάρας, ενώ σε μια συνέντευξη το 2009 είχε πει: «Είμαι μια ανωμαλία, είμαι ένας ακαδημαϊκά αμόρφωτος μουσικός. Δεν ξέρω πώς να διαβάζω μουσική, αλλά είμαι ένας από τους πιο διάσημους κιθαρίστες στον κόσμο, οπότε φανταστείτε».

Ο Φρέίλι παρέμεινε στο συγκρότημα σε όλη τη διάρκεια της μεγάλης επιτυχίας του, τα χρόνια του 70, και συμμετείχε στην επανένωσή του στα χρόνια του 90.

Ως σόλο καλλιτέχνης ηχογράφησε την επιτυχία του 1978 "New York Groove".

Τα πρόσωπα των μελών του συγκροτήματος δεν είχαν αποκαλύφθεί για περισσότερο από μια δεκαετία. Μέχρι τότε, ο Frehley είχε εγκαταλείψει τους Kiss, έχοντας προχωρήσει σε σόλο καριέρα το 1982, αφού ένιωθε διχασμένος για την κατεύθυνση του συγκροτήματος και πάλευε με την κατάχρηση ουσιών. «Ήμουν μπερδεμένος», είπε αργότερα για αυτή την περίοδο. «Πίστευα ότι αν έμενα σε αυτό το συγκρότημα, θα είχα αυτοκτονήσει. Οδηγώντας σπίτι από το στούντιο, θα ήθελα να ρίξω το αυτοκίνητό μου σε ένα δέντρο».

Το 1984, ο Frehley δημιούργησε ένα νέο συγκρότημα, τους Frehley's Comet, οι οποίοι κυκλοφόρησαν δύο άλμπουμ αλλά δεν σημείωσαν επιτυχία. Στη συνέχεια κυκλοφόρησε το άλμπουμ Trouble Walkin' το 1989, με το όνομά του και δεύτερα φωνητικά από τον Criss.

Επανενώθηκε με τους Kiss το 1996, όταν όλα τα αρχικά μέλη του συγκροτήματος βρέθηκαν μαζί ξανά. Ακολούθησε μια εξαιρετικά επιτυχημένη περίοδος επανένωσης μέχρι το 2002.

Ωστόσο, όταν οι Kiss πραγματοποίησαν την αποχαιρετιστήρια παγκόσμια περιοδεία τους το 2022, ο Frehley δεν συμμετείχε. Στα τελευταία του χρόνια, είχε μια αντιφατική σχέση με τον Simmons, ο οποίος έκανε αρκετά σχόλια στον Τύπο σχετικά με την κατάχρηση ουσιών του Frehley στο παρελθόν.

Το 2019, όταν ο Simmons ισχυρίστηκε ότι ο Frehley διώχθηκε από τους Kiss λόγω χρήσης ναρκωτικών, ο Frehley σε δημόσια δήλωσή του απάντησε ότι για 12 χρόνια δεν πήρε ναρκωτικά και ότι έφυγε από τους Kiss «με δική μου ελεύθερη βούληση, επειδή οι δύο συνεργάτες του ήταν «μανιώδεις με τον έλεγχο, αναξιόπιστοι και ήταν πολύ δύσκολο να συνεργαστεί κανείς μαζί τους».

«Μια μικρή πτώση στο στούντιο»

Ο Frehley ανακοίνωσε τον Σεπτέμβριο ότι δεν θα μπορούσε να εμφανιστεί σε προγραμματισμένη συναυλία στην Καλιφόρνια στις 26 του μήνα, εξαιτίας «μιας μικρής πτώσης στο στούντιό του», όπως αναφερόταν σε ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό του στο Instagram. «Είναι καλά, αλλά παρά τη θέλησή του, ο γιατρός του επέμεινε να αποφύγει τα ταξίδια αυτή την περίοδο».

Τελικά, νοσηλεύτηκε για αρκετές εβδομάδες και τέθηκε σε μηχανική υποστήριξη μετά από εγκεφαλική αιμορραγία και η υπόλοιπη περιοδεία του για το 2025 ακυρώθηκε λόγω «ορισμένων συνεχιζόμενων προβλημάτων υγείας».

Μετά την είδηση ​​του θανάτου του, ο Stanley και ο Simmons σε κοινή τους δήλωση είπαν ότι είναι «συντετριμμένοι».

«Ήταν ένας απαραίτητος και αναντικατάστατος στρατιώτης της ροκ σε μερικά από τα πιο καθοριστικά, θεμελιώδη κεφάλαια του συγκροτήματος και της ιστορίας του. Είναι και θα είναι πάντα μέρος της κληρονομιάς των Kiss», δήλωσαν.

Ο Criss έγραψε στο X: «Είμαι σοκαρισμένος!!! Φίλε μου... σ' αγαπώ!»

«Ήταν ο ήρωάς μου»

Ο κιθαρίστας των Pearl Jam, Mike McCready, απέτισε φόρο τιμής στον ροκ αστέρα, αναφέροντας πώς έμαθε για πρώτη φορά για τον Frehley στα 11 του, και αυτό του άλλαξε τη ζωή.

«Όλοι οι φίλοι μου έχουν περάσει αμέτρητες ώρες μιλώντας για τους Kiss και αγοράζοντας πράγματα των Kiss. ​​Ο Ace ήταν ο ήρωάς μου και θα τον θεωρούσα φίλο. Μελέτησα ατελείωτα τα σόλο του όλα αυτά τα χρόνια», έγραψε ο McCready, προσθέτοντας ότι το να παίζω με τον Frehley στο Madison Square Garden ήταν «ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα για μένα».

«Δεν θα είχα παίξει ποτέ κιθάρα χωρίς την επιρροή του Ace», έγραψε. «Αναπαύσου, Ace, μου άλλαξες τη ζωή».

Ο frontman των Poison, Bret Michaels, έγραψε στο X: «Ace, αδερφέ μου, σίγουρα δεν μπορώ να σε ευχαριστήσω αρκετά για τα χρόνια της υπέροχης μουσικής, τα πολλά φεστιβάλ που έχουμε πάει μαζί, και την κιθάρα σου στο Nothing But A Good Time. Έχεις όλη την αγάπη και τον σεβασμό, από την οικογένειά μου και εμένα - ας αναπαυθείς εν ειρήνη!!!».