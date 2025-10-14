Πέθανε ο ηθοποιός Άλκης Γιαννακάς

0

Σε ηλικία 80 ετών

Έφυγε από τη ζωή ο ηθοποιός Άλκης Γιαννακάς. Το δυσάρεστο νέο έκανε γνωστό η εκπομπή «Το Πρωινό», με τη σύντροφό του να αποκαλύπτει ότι ο αγαπημένος της άφησε την τελευταία του πνοή την περασμένη Κυριακή.

Ο Άλκης Γιαννακάς πέθανε σε ηλικία 80 ετών και η κηδεία του θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 16/10.

Η Κατερίνα, η σύντροφός του τα τελευταία 25 χρόνια, σημείωσε στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα: «Ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος, ήμασταν μαζί 25 χρόνια. Πέρασα υπέροχα μαζί του, θα μου λείψει πάρα πολύ. Η προσωπικότητά του ήταν έντονη. Είναι μεγάλη απώλεια για εμένα, γιατί ήταν ο σύντροφος της ζωής μου. Κάναμε σχέδια και όνειρα από εδώ και πέρα, γιατί δούλευα μέχρι τον Ιούνιο και τώρα βγήκε η σύνταξη και σχεδιάζαμε να ζήσουμε κάπως αλλιώς, αλλά δυστυχώς η ζωή τα φέρνει αλλιώς.

Δεν είχε καταλάβει την αξία του. Ήταν ένας πολύ απλώς άνθρωπος και μέχρι τώρα, με αστείρευτο χιούμορ, μεγάλη ενέργεια και δίψα για ζωή. Ήθελε να είναι ήσυχος, να βγαίνει με τους φίλους του και δεν ήθελε να έχει επαφή με όλο αυτό. Ούτε ήθελε να είναι στα κανάλια, αλλά ούτε να δίνει αφορμές για να τον σχολιάζουν. Αυτό θέλω να το σεβαστώ απόλυτα για τον Άλκη».

Μπορεί να υπήρξε μεγάλος σταρ της εποχής ωστόσο εδώ και αρκετά χρόνια είχε αποτραβηχτεί από τα φώτα της δημοσιότητας. Πρόσφατα είχε μιλήσει στην εφημερίδα "Espresso" και είχε εξηγήσει πως δεν τον ενδιέφερε πλέον να είναι στην επικαιρότητα. «Δεν με ενδιαφέρει η δημοσιότητα ούτε και το επάγγελμά μου. Έφυγα πριν από 40 χρόνια και έφυγα ψηλά. Δεν θα επέλεγα να επιστρέψω σε καμιά περίπτωση, τώρα που είμαι 80 ετών».

Ποιος ήταν ο Άλκης Γιαννακάς

Ο Άλκης Γιαννακάς, γεννημένος στην Αθήνα το 1941, υπήρξε ένας από τους πιο γοητευτικούς και αντισυμβατικούς ηθοποιούς του ελληνικού κινηματογράφου της δεκαετίας του ’60. Με το αληθινό του όνομα Χρήστος Γιαννακάς, μπήκε στη μεγάλη οθόνη σε νεαρή ηλικία και έγινε ευρύτερα γνωστός μέσα από ταινίες όπως «Ένας ντελικανής» (1963) και «Το ρεμάλι της Φωκίωνος Νέγρη» (1965), όπου ενσάρκωσε με μοναδικό τρόπο τον ρόλο του «ωραίου κακού». Με τη χαρακτηριστική μελαγχολική γοητεία και το αντρίκιο του βλέμμα, καθιερώθηκε ως ένας «ζεν πρεμιέ του περιθωρίου», ένας ήρωας ταυτόχρονα σκληρός και ευάλωτος, που εξέφραζε τη σύγχυση μιας εποχής.

Παρότι δεν εμφανίστηκε σε μεγάλο αριθμό ταινιών, η κινηματογραφική του παρουσία έμεινε αξέχαστη, καθώς ενσάρκωνε τον αντιήρωα που γοήτευε με την αλήθεια του. Εκτός πλατό, ο Γιαννακάς υπήρξε άνθρωπος χαμηλών τόνων και απέφευγε τη δημοσιότητα, ενώ στα τέλη της δεκαετίας του ’80 αποσύρθηκε οριστικά από το προσκήνιο. Έζησε έναν θυελλώδη έρωτα με την ηθοποιό Γκιζέλα Ντάλι, σχέση που σημάδεψε και τους δύο. Τα τελευταία χρόνια της ζωής του τα πέρασε μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, στην Αθήνα, απολαμβάνοντας μια ήρεμη καθημερινότητα, μακριά από τον κόσμο που κάποτε τον αποθέωνε.