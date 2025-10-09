Η πολιτική προστασία στη Γάζα κάνει λόγο για βομβαρδισμούς αφού ανακοινώθηκε το κλείσιμο συμφωνίας

0

Ενώ ο ισραηλινός στρατός «προετοιμάζεται» για την επιχείρηση επιστροφής των ομήρων

Η πολιτική προστασία στη Λωρίδα της Γάζας έκανε λόγο το πρωί για επανειλημμένα ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα στον θύλακο, ώρες μετά την ανακοίνωση κατά τη διάρκεια της νύχτας ότι κλείστηκε συμφωνία ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς για κατάπαυση του πυρός.

«Αφού ανακοινώθηκε τη νύχτα η συμφωνία (...) αναφέρθηκαν εκρήξεις, ιδίως στη βόρεια Γάζα», είπε αξιωματούχος της πολιτικής προστασίας, ο Μοχάμεντ αλ Μουγάιρ, μιλώντας για «εντατικούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς στην πόλη της Γάζας».

Στο μεταξύ, ο ισραηλινός στρατός χαιρέτισε σήμερα τη συμφωνία που προβλέπει την επιστροφή των ομήρων που απομένουν στη Λωρίδα της Γάζας, προσθέτοντας πως «προετοιμάζεται» για την «επιχείρηση» της υποδοχής του.

«Ο αρχηγός του γενικού επιτελείου εθνικής άμυνας του Ισραήλ Εγιάλ Ζαμίρ διέταξε τις δυνάμεις να προετοιμαστούν να ηγηθούν στην επιχείρηση για την επιστροφή των ομήρων με ευαισθησία και επαγγελματισμό» αλλά και «να είναι έτοιμες για οποιοδήποτε σενάριο», ανέφερε ο στρατός.