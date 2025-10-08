Την θετή κόρη της υπέδειξε ως δράστρια της επίθεσης με μαχαίρι η δήμαρχος του Χέρντεκε

0

Η 57χρονη έχει διαφύγει τον κίνδυνο και είπε ότι την χτύπησε η 17χρονη

Οικογενειακή τραγωδία κρύβεται πίσω από την χθεσινή επίθεση με μαχαίρι στην νεοεκλεγείσα δήμαρχος του Χέρντεκε στην Γερμανία, Ίρις Στάλτσερ.

Η 57χρονη δήμαρχος που έχει διαφύγει τον κίνδυνο, κατηγόρησε τη 17χρονη θετή της κόρη για τον βαρύτατο τραυματισμό της.

Την ίδια στιγμή, σε συνέντευξη Τύπου, εκπρόσωπος της αστυνομίας ανέφερε ότι η 17χρονη κόρη της δημάρχου ενημέρωσε την αστυνομία για ένα έκτακτο περιστατικό γύρω στο μεσημέρι της Τρίτης. Το κορίτσι ισχυρίστηκε τηλεφωνικά ότι η μητέρα της είχε τραυματιστεί σοβαρά κατά τη διάρκεια μιας ληστείας, μετέδωσε η ΕΡΤ.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης τελικά διαπίστωσαν ότι η Στάλτσερ έφερε πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι. «Η ζωή της δεν κινδυνεύει πλέον», δήλωσε η εκπρόσωπος της αστυνομίας.

Ο εισαγγελέας Χόλντορν δήλωσε: «Με βάση τα στοιχεία στον τόπο του εγκλήματος, υποθέτουμε ότι η κόρη είναι υπεύθυνη για τους τραυματισμούς». Από νομικής άποψης, θεωρεί πλέον την υπόθεση ως «επικίνδυνη σωματική βλάβη». Αλλά όχι ως απόπειρα δολοφονίας.

Ο επικεφαλής της εγκληματολογικής υπηρεσίας Γενς Ράουτενμπεργκ ανέφερε ότι βρέθηκαν δύο μαχαίρια σε ένα δωμάτιο του σπιτιού της οικογένειας, και ρούχα που πιθανολογείται ότι φορούσαν την ώρα της επίθεσης.

Η Στάλτσερ έχει ένα θετό γιο 15 ετών και μία θετή κόρη 17 ετών.