Μερτς: Πρέπει να αυξήσουμε το τίμημα του πολέμου στην Ουκρανία

Για να αναγκαστεί η Ρωσία να αποδεχθεί κατάπαυση του πυρός

Ο Γερμανός Καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δήλωσε σήμερα ότι η Ευρώπη πρέπει να αυξήσει το τίμημα του πολέμου στην Ουκρανία και να αναγκάσει την Ρωσία να αποδεχθεί κατάπαυση του πυρός.

«Η κατάπαυση του πυρός δεν είναι ακόμη στην ημερήσια διάταξη, προφανώς επειδή η Ρωσία δεν την θέλει» δήλωσε ο Μερτς μετά τις συνομιλίες στο συνέδριο του συντηρητικού αδελφού κόμματος της Βαυαρίας.

«Επομένως, θα πρέπει να συνεχίσουμε να αυξάνουμε το τίμημα αυτού του πολέμου - η Ρωσία πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι δεν έχει νόημα να τον συνεχίσει», είπε ο Μερτς, τονίστηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.