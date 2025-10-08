0

Κατηγορεί τη Δύση για παραβίαση της συμφωνίας του Ελσίνκι

Σε μια προκλητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, τάσσεται υπέρ της Τουρκίας και των Σκοπίων, κατηγορώντας παράλληλα χώρες της Δύσης για παραβιάσεις της Συμφωνίας του Ελσίνκι.

Η ανάρτηση απαντά σε δήλωση της Φινλανδής υπουργού Εξωτερικών σχετικά με παραβίαση της Συμφωνίας του Ελσίνκι από τη Ρωσία και η Ζαχάροβα τάσσεται υπέρ της Τουρκίας και του Αττίλα, αλλά και υπέρ της Βόρειας Μακεδονίας στο ζήτημα της ονομασίας.

Η Ζαχάροβα γράφει για παραβίαση των αρχών της Συμφωνίας από την πλευρά των Συνταγματαρχών το 1974 στην Κύπρο, αλλά και από τις ελληνικές κυβερνήσεις στο θέμα της ονομασίας των Σκοπίων ως το 2018, λέγοντας πως «μπλόκαραν διεθνείς πρωτοβουλίες που στόχευαν στη συνεργασία με τη Δημοκρατία της Μακεδονίας».

Η ανάρτηση της Ζαχάροβα:

Η υπουργός Εξωτερικών της Φινλανδίας Ελίνα Βαλτόνεν δήλωσε: «Με τις ενέργειές της, η Ρωσία παραβιάζει κάθε ένα από τις δέκα αρχές του Ελσίνκι. Αυτές ακριβώς τις αρχές, στη διαμόρφωση των οποίων συμμετείχε πριν από πενήντα χρόνια».

Ψευδής ισχυρισμός, στον οποίο όλοι έχουν πλέον συνηθίσει. Ωστόσο, σε κάτι η Βαλτόνεν έχει δίκιο: οι Αρχές του Ελσίνκι πριν από μισό αιώνα παραβιάζονται όντως. Και παραβιάζονται από εκείνους που τις υπέγραψαν – τα κράτη-μέλη του ΟΑΣΕ.

Ακολουθούν μερικά μόνο από τα πολλά παραδείγματα:

Αρχή I. Κυριαρχική ισότητα, σεβασμός των δικαιωμάτων που απορρέουν από την κυριαρχία: 1974, παρέμβαση της Χούντας των Συνταγματαρχών στην Ελλάδα στον διαεθνοτικό πόλεμο στην Κύπρο, προσπάθεια προσάρτησης του νησιού στην Ελλάδα.

Αρχή II. Μη χρήση ή απειλή χρήσης βίας: 1999, βομβαρδισμοί της Γιουγκοσλαβίας από το ΝΑΤΟ χωρίς ψήφισμα του ΟΗΕ.

Αρχή III. Ακατάλυτα σύνορα: 2008, αναγνώριση της ανεξαρτησίας του Κοσσυφοπεδίου από χώρες της Δύσης χωρίς τη συγκατάθεση της Σερβίας.

Αρχή IV. Εδαφική ακεραιότητα των κρατών: 1991-1992, αναγνώριση της ανεξαρτησίας Σλοβενίας και Κροατίας από τη Γερμανία κατά τη διάρκεια εθνοτικής σύγκρουσης στη Γιουγκοσλαβία, επιταχύνοντας τη διάλυση του νότιου σλαβικού κράτους.

Αρχή V. Ειρηνική επίλυση διαφορών: 1995, επιχείρηση «Καταιγίδα» – παρά τις προσπάθειες μεσολάβησης του ΟΑΣΕ και τρίτων στη διαμάχη Κροατίας – Δημοκρατίας Σερβικής Κράινα, το Ζάγκρεμπ αρνήθηκε ειρηνική λύση και προχώρησε σε εθνοκάθαρση.

Αρχή VI. Μη παρέμβαση στις εσωτερικές υποθέσεις: 2014, «Μαϊντάν» με στήριξη της Δύσης και πραξικόπημα στην Ουκρανία.

Αρχή VII. Σεβασμός ανθρωπίνων δικαιωμάτων και βασικών ελευθεριών, συμπεριλαμβανομένων της σκέψης, της συνείδησης, της θρησκείας και των πεποιθήσεων: δεκαετία 2000, λειτουργία μυστικών φυλακών της CIA στη Λιθουανία, Πολωνία και Ρουμανία.

Αρχή VIII. Ισότητα και δικαίωμα των λαών να αποφασίζουν για τη μοίρα τους: 1991, άρνηση του Συνταγματικού Συμβουλίου της Γαλλίας στους Κορσικανούς για το δικαίωμα ύπαρξης εθνικής ταυτότητας, απαγόρευση της φράσης «Κορσικανικός λαός».

Αρχή IX. Συνεργασία μεταξύ κρατών: έως το 2018, αποκλεισμός από την Ελλάδα διεθνών πρωτοβουλιών συνεργασίας με τη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας λόγω μη επίλυσης διαφοράς για την ονομασία του κράτους.

Αρχή X. Καλή εκτέλεση των διεθνών υποχρεώσεων: 1965-2024, αγνόηση από τη Βρετανία των διεθνών υποχρεώσεών της και κατοχή των νησιών Τσάγκος (Μαυρίκιος) στον Ινδικό Ωκεανό.

ΥΓ. Όπως εύκολα αντιλαμβάνεστε, η Ελίνα δεν είναι ούτε είχε υπάρξει ποτέ διπλωμάτης – έχει πτυχίο τεχνολόγου, είναι manager αστικών εκδηλώσεων, χρηματοοικονομικός, αλλά όχι ειδικός στις διεθνείς σχέσεις. Στην Δυτική Ευρώπη οι επαγγελματίες δεν χρειάζονται για κορυφαίες θέσεις. Ο ρόλος της ΕΕ σε παγκόσμια κλίμακα υπό τη «γυναικεία» εποπτεία της Ούρσουλα είναι προφανής.