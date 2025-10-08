Ο Γάλλος πρωθυπουργός Λεκορνί άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξει πολιτική συμφωνία που θα μπορούσε να αποτρέψει νέες βουλευτικές εκλογές

0

Η προθεσμία που έχει δώσει ο Μακρόν

Ο πρωθυπουργός της Γαλλίας Σεμπαστιάν Λεκορνί άφησε σήμερα ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξει εντός της ημέρας μία πολιτική συμφωνία που θα μπορούσε να αποτρέψει την προσφυγή σε νέες βουλευτικές εκλογές.

Μιλώντας από το πρωθυπουργικό μέγαρο, λίγο πριν αρχίσει τις διαδοχικές συναντήσεις του με τους εκπροσώπους τριών κομμάτων της αριστεράς, τους Σοσιαλιστές, τους Οικολόγους και τους Κομμουνιστές, ο τελών υπό παραίτηση Γάλλος πρωθυπουργός διαπίστωσε οτι «υπάρχει βούληση» των πολιτικών δυνάμεων να συμφωνήσουν επί του σχεδίου του κρατικού προϋπολογισμού για το 2026 πριν το τέλος του έτους.

Σύμφωνα με τον Λεκορνί, «αυτή η βούληση δημιουργεί κίνηση και σύγκλιση, η οποία απομακρύνει προοπτικές διάλυσης». Παράλληλα, παραδέχθηκε ότι «δεν αρκεί αυτό, χρειάζεται φυσικά ο προϋπολογισμός να περιλαμβάνει ορισμένες παραμέτρους που θα επιτρέψουν στη Γαλλία να προχωρήσει».

Απευθυνόμενος δε δημοσίως στα πολιτικά κόμματα της χώρας είπε: «Να είστε προσεκτικοί, η πολιτική κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε μπορεί να έχει οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες, συμπεριλαμβανομένων αυτών που αφορούν την απασχόληση».

Ο Λεκορνί τόνισε ότι η μείωση του ελλείμματος είναι «κλειδί, ακόμη και για την αξιοπιστία της υπογραφής της Γαλλίας στο εξωτερικό, την ικανότητά μας απλά να δανειζόμαστε». Όπως δήλωσε, «όλοι συμφωνούν ότι ο στόχος του δημόσιου ελλείμματος πρέπει να διατηρηθεί κάτω από 5%, δηλαδή μεταξύ 4,7% και 5% με τρόπο οριστικό».

Σχετικά με τις συναντήσεις με τις αριστερές δυνάμεις, ο Λεκορνί ανέφερε ότι τους δέχεται ξεχωριστά στο Ματινιόν σήμερα το πρωί ώστε «να δει ποιες παραχωρήσεις ζητούν από τα άλλα πολιτικά κόμματα για να διασφαλίσουν αυτή τη σταθερότητα, και ποιες παραχωρήσεις είναι διατεθειμένοι να κάνουν».

Στη σύντομη δήλωσή του δεν αναφέρθηκε σε πιθανή αναστολή της μεταρρύθμισης των συντάξεων, όπως είχε αναφέρει την Τρίτη η πρώην πρωθυπουργός Ελισάμπετ Μπορν.

Αναφερόμενος εξάλλου στις διεθνείς εξελίξεις, ο Γάλλος πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην «εικόνα της Γαλλίας στο εξωτερικό, όπου εδώ και αρκετές ημέρες έχουν τεθεί ερωτήματα σε διάφορες πρωτεύουσες». Υπογραμμίζοντας ότι «ευτυχώς η Πέμπτη Δημοκρατία στηρίζεται στην σταθερότητα του προεδρικού αξιώματος», σημείωσε ταυτόχρονα ότι «σε κάθε περίπτωση πρέπει να βγούμε από αυτήν την κατάσταση» και ότι για να συμβεί αυτό θα πρέπει «να έχουμε έναν κρατικό προϋπολογισμό πριν από τις 31 Δεκεμβρίου του τρέχοντος έτους».

Συνεχίζοντας ο Λεκορνί είπε ότι «σε αυτή τη βάση, θα συναντηθώ με όλες τις ρεπουμπλικανικές αριστερές δυνάμεις σήμερα το πρωί και σήμερα το απόγευμα για να δω ποιες παραχωρήσεις απαιτούν από άλλα πολιτικά κόμματα για να εγγυηθούν τη σταθερότητα και ποιες παραχωρήσεις είναι διατεθειμένες να κάνουν, εάν χρειαστεί, για να την επιτρέψουν. Διότι καταλαβαίνω ότι κι αυτοί θέλουν η Γαλλία να μπορέσει να εγκρίνει έναν προϋπολογισμό πριν από το τέλος του τρέχοντος έτους».

«Ελπίζω να βρω λύσεις για να τις παρουσιάσω στον αρχηγό του κράτους απόψε», κατέληξε ο Λεκορνί.

Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Εμανουέλ Μακρόν έχει δώσει προθεσμία ως σήμερα το βράδυ στον Λεκορνί για να διαπιστώσει αν πληρούνται οι προϋποθέσεις για τον σχηματισμό βιώσιμης κυβέρνησης στην χώρα.