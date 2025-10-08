Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με μια νέα, αόρατη απειλή που δεν περιορίζεται στα παραδοσιακά πεδία μάχης

0

«Αυτός είναι υβριδικός πόλεμος»

«Η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με μια νέα, αόρατη απειλή που δεν περιορίζεται στα παραδοσιακά πεδία μάχης. Από τα drones που παραβιάζουν εναέριους χώρους έως τις κυβερνοεπιθέσεις και τις εκστρατείες παραπληροφόρησης, η ήπειρος βιώνει τις συνέπειες ενός υβριδικού πολέμου που δοκιμάζει τα όρια της άμυνάς της και την αντοχή των κοινωνιών της» είπε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, προειδοποίησε ότι η απάντηση δεν μπορεί να περιοριστεί στη στρατιωτική ισχύ.

Σε ομιλία της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τόνισε πως: «είναι μια συνεκτική και κλιμακούμενη εκστρατεία για να ανησυχήσει τους πολίτες μας, να δοκιμάσει την αποφασιστικότητά μας, να διχάσει την Ένωσή μας και να αποδυναμώσει τη στήριξή μας στην Ουκρανία. Και είναι καιρός να το πούμε με το όνομά του. Αυτός είναι υβριδικός πόλεμος».

Make no mistake. The recent incursions in our skies are part of a pattern of growing threats. It’s time to call it by its name.

This is hybrid warfare. Europe must get the capacity to respond and protect our skies. Work has begun ↓ https://t.co/dbs5H2NNaE — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 8, 2025

«Η αντιμετώπιση του υβριδικού πολέμου της Ρωσίας δεν αφορά μόνο την παραδοσιακή άμυνα», είπε η φον ντερ Λάιεν. «Αυτό απαιτεί μια νέα νοοτροπία για όλους μας. Μπορούμε είτε να αποφύγουμε και να παρακολουθήσουμε την κλιμάκωση των ρωσικών απειλών, είτε να τις αντιμετωπίσουμε με ενότητα, αποτροπή και αποφασιστικότητα», ενώ τόνισε πως «πρέπει να αποθαρρύνουμε όλους όσους επιχειρούν να μας βλάψουν».