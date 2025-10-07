Τα χορτοφαγικά μπιφτέκια στο στόχαστρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

0

Διίστανται οι απόψεις για την ονομασία τέτοιων φαγόσιμων

Μπορεί να είναι μετρημένες οι μέρες των χορτοφαγικών μπιφτεκιών σύμφωνα με τα σχέδια που θα τεθούν προς ψήφιση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την Τετάρτη 8/10. Οι ανησυχίες για τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από τις κτηνοτροφικές μονάδες έχουν ωθήσει τα τελευταία χρόνια περισσότερους Ευρωπαίους να υιοθετήσουν χορτοφαγικές, vegan ή φυτικές δίαιτες, τις οποίες οι υποστηρικτές θεωρούν μια πιο υγιεινή εναλλακτική στην παραδοσιακή κατανάλωση κρέατος.

Ωστόσο, πολλοί Ευρωπαίοι κτηνοτρόφοι – και οι πολιτικοί που τους εκπροσωπούν- αντιλαμβάνονται τα φυτικά προϊόντα που αντικαθιστούν το κρέας ως απειλή και ως μια ακόμη πρόκληση για έναν ήδη προβληματικό κλάδο, αναφέρθηκε στην ΕΡΤ.

«Είναι δικαίωμα του καθενός να τρώει εναλλακτικές πρωτεΐνες - φτιαγμένες από φυτά, εργαστήρια, τόφου ή αλεύρι εντόμων», δήλωσε η Ιμάρ, η οποία εκτός από τη δουλειά της στο κοινοβούλιο καλλιεργεί παράλληλα δημητριακά. «Αλλά το να το ονομάζουμε "κρέας" είναι παραπλανητικό για τον καταναλωτή», δήλωσε στο AFP. Εάν η πρόταση που θα τεθεί προς συζήτηση την Τρίτη 7 Οκτωβρίου στο Στρασβούργο και θα ακολουθήσει από ψηφοφορία την Τετάρτη γίνει νόμος, όροι όπως «λουκάνικο» και «μπιφτέκι», θα προορίζεται αποκλειστικά για τρόφιμα που περιέχουν κρέας. Ωστόσο, αυτό απέχει ακόμη από το να γίνει πραγματικότητα.

Ακόμη και αν το κοινοβούλιο υποστηρίξει την πρόταση, θα πρέπει να διαπραγματευτεί με τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ. Ο γαλλικός οργανισμός της βιομηχανίας κτηνοτροφίας και κρέατος, Interbev, υποστηρίζει σθεναρά την πρόταση. «Αρνούμαστε να επιτρέψουμε στις φυτικές πρωτεΐνες να οικειοποιηθούν ονόματα κρέατος για σκοπούς μάρκετινγκ», δήλωσε στο AFP ο επικεφαλής του ομίλου, Ζαν-Φρανσουά Γκιάρντ, λέγοντας ότι οι όροι αυτοί «αποδυναμώνουν την αναγνώριση των ακατέργαστων, 100% φυσικών προϊόντων». «Χωρίς σαφείς εγγυήσεις, οι καταναλωτές κινδυνεύουν να παραπλανηθούν από προϊόντα που μεταμφιέζονται σε κρέας - αλλά δεν είναι κρέας».

Η βουλευτής των Πρασίνων της ΕΕ Άννα Στρόλενμπεργκ απορρίπτει το επιχείρημα αυτό. «Η απαγόρευση των χορτοφαγικών μπιφτεκιών δεν θα αλλάξει τίποτα για τους αγρότες», δήλωσε η Ολλανδή πολιτικός, η οποία αντιτίθεται στην πρόταση αυτή, υποστηρίζοντας ότι θα στερήσει από τους καταναλωτές σημαντικές πληροφορίες για το τι αγοράζουν. Ο συνάδελφός της βουλευτής των Πρασίνων Ντέιβιντ Κόρμαντ χαρακτήρισε τη συζήτηση «διαφημιστικό κόλπο» και ανεπιθύμητο «αντιπερισπασμό» για το κοινοβούλιο. «Εν τω μεταξύ, δεν ασχολούμαστε με τα μείζονα ζητήματα που αντιμετωπίζει ο αγροτικός τομέας», δήλωσε.