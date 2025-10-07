Οι Κλαρκ, Ντεβορέ και Μαρτίνις τιμήθηκαν με το βραβείο Νόμπελ Φυσικής 2025 – Έφεραν τα κβαντικά φαινόμενα στον μακρόκοσμο

0

«Το φετινό βραβείο παρέχει ευκαιρίες για ανάπτυξη της επόμενης γενιάς της κβαντικής τεχνολογίας»

Οι επιστήμονες Τζον Κλαρκ, Μισέλ Ντεβορέ και Τζον Μαρτίνις τιμήθηκαν με το βραβείο Νόμπελ Φυσικής 2025 για «την ανακάλυψη της μακροσκοπικής κβαντομηχανικής σήραγγας και της κβαντοποίησης της ενέργειας σε ένα ηλεκτρικό κύκλωμα», ανακοίνωσε η επιτροπή Νόμπελ.

«Το φετινό βραβείο Νόμπελ Φυσικής παρέχει ευκαιρίες για ανάπτυξη της επόμενης γενιάς της κβαντικής τεχνολογίας, περιλαμβανομένης της κβαντικής κρυπτογραφίας, των κβαντικών υπολογιστών και των κβαντικών αισθητήρων», ανέφερε στην ανακοίνωσή της η Επιτροπή Νόμπελ.

The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2025 #NobelPrize in Physics to John Clarke, Michel H. Devoret and John M. Martinis “for the discovery of macroscopic quantum mechanical tunnelling and energy quantisation in an electric circuit.” pic.twitter.com/XkDUKWbHpz — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 7, 2025

Και οι τρεις νικητές έχουν την έδρα τους στις Ηνωμένες Πολιτείες

Την περασμένη χρονιά, το Νόμπελ Φυσικής απονεμήθηκε, σύμφωνα με τη deutsche welle στους John Hopfield και Geoffrey Hinton, πρωτοπόρους στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, οι οποίοι συνέβαλαν καθοριστικά στην ανάπτυξη των θεμελίων της μηχανικής μάθησης.

Το Νόμπελ Φυσικής απονέμεται από τη Βασιλική Σουηδική Ακαδημία Επιστημών και συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 11 εκατομμυρίων σουηδικών κορωνών που μοιράζονται οι νικητές του βραβείου, αν είναι περισσότεροι από ένας, όπως συμβαίνει συχνά.

Από το 1901 έως το 2024, έχουν απονεμηθεί 118 Βραβεία Νόμπελ Φυσικής. Από τους συνολικά 227 βραβευθέντες, μόλις πέντε ήταν γυναίκες — ανάμεσά τους και η Μαρί Κιουρί, η οποία τιμήθηκε το 1903, ανοίγοντας τον δρόμο για τις γυναίκες στην επιστήμη.