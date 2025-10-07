Συντριβή ελικοπτέρου σε αυτοκινητόδρομο του Σακραμέντο στην Καλιφόρνια – Τρεις σοβαρα τραυματίες

0

Η αιτία του ατυχήματος ερευνάται

Τρεις είναι οι τραυματίες από τη συντριβή ελικοπτέρου που κατέπεσε το βράδυ της Δευτέρας 6/10 σε αυτοκινητόδρομο στο Σακραμέντο της Καλιφόρνια.

Όπως μεταδίδει το CBS News, που επικαλείται την Πυροσβεστική Υπηρεσία της πόλης το ελικόπτερο κατέπεσε στις λωρίδες κυκλοφορίας προς ανατολικά της λεωφόρου Highway 50, κοντά στη διασταύρωση με την Howe Avenue.

Πρόκειται για ελικόπτερο το οποίο πραγματοποιεί αερομεταφορές ασθενών.

Η αιτία του ατυχήματος ερευνάται, ενώ η Πυροσβεστική δεν είχε άμεση απάντηση σε αίτημα σχολιασμού από το Reuters.