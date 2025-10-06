Ισραήλ: 171 ακτιβιστές του στολίσκου για τη Γάζα απελάθηκαν προς την Ελλάδα και τη Σλοβακία

0

Ανάμεσά τους και η Γκρέτα Τούνμπεργκ

Το Ισραήλ ανακοίνωσε την απέλαση 171 ακτιβιστών του στολίσκου για τη Γάζα, ανάμεσά τους και τη Σουηδή Γκρέτα Τούνμπεργκ, μετά την αναχαίτιση των πλοιαρίων καθώς βρισκόταν εν πλω με στόχο να σπάσει τον αποκλεισμό του παλαιστινιακού θύλακα.

«171 επιπλέον προβοκάτορες του στολίσκου (...), ανάμεσά τους και η Γκρέτα Τούνμπεργκ, απελάθηκαν σήμερα από το Ισραήλ προς την Ελλάδα και τη Σλοβακία», ανακοίνωσε μέσω του Χ το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών δημοσιεύοντας φωτογραφίες της Τούνμπεργκ και δύο άλλων ακτιβιστριών στο διεθνές αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν κοντά στο Τελ Αβίβ, αναφέρθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.`

Ανάμεσα στους απελαθέντες περιλαμβάνονται πολίτες της Ελλάδας, της Ιταλίας, της Γαλλίας, της Ιρλανδίας, της Σουηδίας, της Πολωνίας, της Γερμανίας, της Βουλγαρίας, της Λιθουανίας, της Αυστρίας, του Λουξεμβούργου, της Φινλανδίας, της Δανίας, της Σλοβακίας της Ελβετίας, της Νορβηγίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Σερβίας και των Ηνωμένων Πολιτειών, διευκρίνισε το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών.