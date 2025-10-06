Οι επιστήμονες Μπράνκοου, Ράμσντελ και Σακαγκούτσι τιμήθηκαν με το Νόμπελ Ιατρικής

0

Κατανόησαν πώς ελέγχεται το ανοσοποιητικό σύστημα

Το ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα του οργανισμού πρέπει να ρυθμίζεται, αλλιώς μπορεί να επιτεθεί στα ίδια τα όργανά μας. Η Μέρι Ε. Mμπράνκοφ, ο Φρεντ Ράμσντελ και ο Σίμον Σακαγκούτσι βραβεύονται με το Νόμπελ Ιατρικής 2025 για τις πρωτοποριακές ανακαλύψεις τους σχετικά με την περιφερειακή ανοσοποιητική ανοχή, η οποία αποτρέπει το ανοσοποιητικό σύστημα από το να βλάπτει τον οργανισμό.

Οι ανακαλύψεις τους έθεσαν τα θεμέλια για ένα νέο πεδίο έρευνας και ώθησαν την ανάπτυξη νέων θεραπειών, όπως για τον καρκίνο και τις αυτοάνοσες ασθένειες.

BREAKING NEWS

The 2025 #NobelPrize in Physiology or Medicine has been awarded to Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell and Shimon Sakaguchi “for their discoveries concerning peripheral immune tolerance.” pic.twitter.com/nhjxJSoZEr — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 6, 2025

Το ανοσοποιητικό σύστημα αποτελεί ένα εξελικτικό αριστούργημα. Κάθε μέρα μας προστατεύει από τα χιλιάδες διαφορετικά ιούς, βακτήρια και άλλα μικρόβια που προσπαθούν να εισβάλλουν στον οργανισμό μας. Χωρίς ένα λειτουργικό ανοσοποιητικό σύστημα, δεν θα μπορούσαμε να επιβιώσουμε.

Ένα από τα θαύματα του ανοσοποιητικού συστήματος είναι η ικανότητά του να αναγνωρίζει παθογόνα και να τα διαφοροποιεί από τα κύτταρα του οργανισμού. Τα μικρόβια που απειλούν την υγεία μας δεν φορούν… στολή και έχουν όλα διαφορετική εμφάνιση. Πολλά έχουν επίσης αναπτύξει ομοιότητες με τα ανθρώπινα κύτταρα, ως μορφή καμουφλάζ. Πώς καταφέρνει λοιπόν το ανοσοποιητικό σύστημα να θυμάται σε τι πρέπει να επιτεθεί και τι να προστατεύσει; Γιατί δεν επιτίθεται πιο συχνά στον ίδιο τον οργανισμό μας;

Οι βραβευθέντες αναγνώρισαν τους «φρουρούς ασφαλείας» του ανοσοποιητικού συστήματος, τα ρυθμιστικά Τ κύτταρα, θέτοντας τα θεμέλια για ένα νέο πεδίο έρευνας. Οι ανακαλύψεις αυτές οδήγησαν επίσης στην ανάπτυξη πιθανών ιατρικών θεραπειών, οι οποίες αξιολογούνται τώρα σε κλινικές δοκιμές. Η ελπίδα είναι να μπορέσουν να αντιμετωπιστούν ή να θεραπευτούν οι αυτοάνοσες ασθένειες, να παρασχεθούν πιο αποτελεσματικές θεραπείες κατά του καρκίνου και να προληφθούν σοβαρές επιπλοκές μετά από μεταμοσχεύσεις βλαστικών κυττάρων.