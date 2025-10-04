Η απάντηση της Χαμάς στο σχέδιο του Τραμπ κερδίζει την υποστήριξη των σκληροπυρηνικών, αυξάνοντας τις ελπίδες για απελευθέρωση των ομήρων

0

Μεσολαβητές από την Αίγυπτο και το Κατάρ προετοιμάζουν διαπραγματεύσεις

Η παλαιστινιακή οργάνωση Ισλαμικός Τζιχάντ, σκληροπυρηνικός σύμμαχος της Χαμάς που κρατεί επίσης ομήρους, υποστήριξε σήμερα την απάντηση της τελευταίας στο αμερικανικό σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα - μια κίνηση που θα μπορούσε να βοηθήσει ώστε να ανοιξει ο δρόμος για την απελευθέρωση των Ισραηλινών που εξακολουθούν να κρατούνται από τις δύο αυτές οργανώσεις.

Η Χαμάς, η ισλαμιστική παλαιστινιακή οργάνωση που ελέγχει τη Γάζα, αποδέχθηκε χθες, Παρασκευή, ορισμένα σημαντικά σημεία του σχεδίου του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, περιλαμβανομένων του τερματισμού του πολέμου, της αποχώρησης του Ισραήλ και της απελευθέρωσης Ισραηλινών ομήρων και φυλακισμένων Παλαιστινίων.

Η απάντηση της Χαμάς είχε ως αποτέλεσμα δηλώσεις αισιοδοξίας από παγκόσμιους ηγέτες που κάλεσαν σε άμεση παύση της πιο πολύνεκρης σύγκρουσης με συμμετοχή του Ισραήλ από τη δημιουργία του το 1948 και στην απελευθέρωση των Ισραηλινών που εξακολουθούν να κρατούνται όμηροι στον παλαιστινιακό θύλακα.

Περαιτέρω αύξηση των ελπίδων προκάλεσε η υποστηρικτική δήλωση του υποστηριζόμενου από το Ιράν Ισλαμικού Τζιχάντ, μιας οργάνωσης που είναι μικρότερη από τη Χαμάς, αλλά θεωρείται πιο σκληροπυρηνική.

«Η αντίδραση της Χαμάς στο σχέδιο του Τραμπ αντιπροσωπεύει τη θέση των παρατάξεων της παλαιστινιακής αντίστασης και ο Ισλαμικός Τζιχάντ συμμετείχε υπεύθυνα στις διαβουλεύσεις που οδήγησαν στην απόφαση αυτή», ανακοίνωσε η οργάνωση.

Η στάση της Χαμάς και η υποστήριξή της από τον Ισλαμικό Τζιχάντ αναμένεται ότι θα τονώσει το ηθικό των κατοίκων της Γάζας, οι οποίοι τα δύο τελευταία χρόνια έχουν παρακολουθήσει να αποτυγχάνουν η μια προσπάθεια για εκεχειρία μετά την άλλη, σημειώνει το Ρόιτερς.

Ωστόσο, ο αραβόφωνος εκπρόσωπος των ενόπλων δυνάμεων του Ισραήλ εξέδωσε μία προειδοποίηση σήμερα για τους κατοίκους της πόλης της Γάζας, αναφέροντας ότι παραμένει μία «επικίνδυνη ζώνη μάχης».

Παρότρυνε τους κατοίκους της πόλης σε μία ανάρτησή του στο Χ ν’ αποφύγουν να κινηθούν προς τα βόρεια της Λωρίδας της Γάζας ή κοντά σε περιοχές, όπου διεξάγονται πολεμικές επιχειρήσεις.

Ο αμερικανικός ειδησεογραφικός ιστότοπος Axios είχε νωρίτερα μεταδώσει ότι ο στρατός του Ισραήλ θα πραγματοποιεί επιχειρήσεις αμυντικού χαρακτήρα στη Γάζα μην εφαρμόζοντας το σχέδιο επιθετικής κατάληψης της πόλης.

Ο πρωθυπουργός Νετανιάχου φέρεται να υπέκυψε στην πίεση των ΗΠΑ και του Τραμπ, αν και η δήλωση του Ισραήλ υπογραμμίζει ότι ο στρατιωτικός στόχος της εξουδετέρωσης της Χαμάς παραμένει.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του ΕΡΤnews, μεσολαβητές από την Αίγυπτο και το Κατάρ προετοιμάζουν διαπραγματεύσεις. Την ίδια ώρα καθ΄ οδόν προς την Αίγυπτο βρίσκεται ο απεσταλμένος του Τραμπ, Στιβ Γουέιντ, ενώ από την πλευρά των Ισραηλινών θα συμμετάσχει ο υπουργός Στρατηγικής Ασφαλείας ο οποίος έχει προϋπάρξει επικεφαλής των συγκεκριμένων διαπραγματευτικών ομάδων.

Τα μέλη της Χαμάς αναμένεται ακόμη και σήμερα το βράδυ να βρίσκονται στην Αίγυπτο και πιθανότατα να γίνει και μια διάσκεψη των παλαιστινιακών οργανώσεων πριν καθίσουν στο τραπέζι με τους διαμεσολαβητές.

Σύμφωνα με τις πρόσφατες εξελίξεις πιθανότατα αύριο Κυριακή 5/10 θα αρχίσουν οι διαπραγματεύσεις και φαίνεται ότι μάλιστα οι Ισραηλινοί καταρτίζουν και λίστες για την ανταλλαγή αιχμαλώτων.

Η Χαμάς δήλωσε την πρόθεσή της να απελευθερώσει όλους τους εναπομείναντες Ισραηλινούς ομήρους που κρατούνται στη Γάζα. Εκτιμάται ότι πρόκειται για 48 άτομα, εκ των οποίων περίπου 20 είναι πιθανώς εν ζωή καθώς και να παραδώσει την εξουσία σε άλλες παλαιστινιακές αρχές, σύμφωνα με τους βασικούς όρους του σχεδίου Τραμπ. Αν και απέφυγε να δεσμευτεί στον πλήρη αφοπλισμό της, η δήλωσή της χαρακτηρίστηκε από διεθνείς ηγέτες ως «σημαντικό βήμα» προς την ειρήνη.

Η απάντηση της Χαμάς προκάλεσε θετική διεθνή αντίδραση, με τον πρόεδρο Τραμπ να δηλώνει ότι «βλέπει σοβαρή πρόθεση για μια διαρκή ειρήνη». Το σχέδιο που παρουσίασε προβλέπει κατάπαυση του πυρός, απελευθέρωση ομήρων και κρατουμένων, αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από μεγάλα τμήματα της Γάζας και ανθρωπιστική βοήθεια, ενώ σε αντάλλαγμα, η Χαμάς καλείται να παραδώσει τα όπλα και την εξουσία.

Παρά τη θετική κινητικότητα, οι αβεβαιότητες παραμένουν. Η Χαμάς δεν δεσμεύτηκε ρητά για αφοπλισμό, ένα από τα βασικά αιτήματα του Ισραήλ. Ορισμένοι αναλυτές εκτιμούν ότι η νέα ρητορική της οργάνωσης είναι περισσότερο επικοινωνιακή στρατηγική παρά ουσιαστική αλλαγή. Επιπλέον, υπάρχει ανησυχία ότι είτε η ίδια η Χαμάς είτε το Ισραήλ ή ακόμη και ο Τραμπ, εν όψει εκλογικών σκοπιμοτήτων, θα μπορούσαν να παρεκκλίνουν από την πορεία προς συμφωνία.

Στο μεταξύ, στη Γάζα η ανθρωπιστική κρίση συνεχίζεται. Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της περιοχής, που ελέγχεται από τη Χαμάς αλλά θεωρείται αξιόπιστη πηγή από διεθνείς οργανισμούς, ο αριθμός των Παλαιστινίων νεκρών από την έναρξη του πολέμου ξεπερνά πλέον τους 67.000 — με τις γυναίκες και τα παιδιά να αποτελούν περίπου τους μισούς.

Οι οικογένειες των Ισραηλινών ομήρων παραμένουν επιφυλακτικές και ανήσυχες. Όπως δήλωσε ο Γιεχούντα Κόεν, πατέρας ομήρου: «Υπάρχουν φόβοι από όλες τις πλευρές. Αλλά αν γίνει η συμφωνία, θα είναι εξαιτίας του Τραμπ. Τον εμπιστευόμαστε, γιατί είναι ο μόνος που κινείται πραγματικά».

Καθώς πλησιάζει η επέτειος της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου 2023, η διεθνής κοινότητα και εκατομμύρια πολίτες, από τη Βαρκελώνη έως τη Λισαβόνα, ενώνουν τη φωνή τους ζητώντας ένα τέλος στον πόλεμο και την έναρξη ενός νέου κεφαλαίου ειρήνης για τη Γάζα και το Ισραήλ.