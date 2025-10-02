Πώς αποκαλύφθηκε μυστικό γαλλικό σχέδιο καταπολέμησης της ρωσικής παραπληροφόρησης

0

Τι αναφέρει στο ρεπορτάζ της η εφημερίδα «Le Canard Εnchainé»

Ένα σχέδιο καταπολέμησης της ρωσικής παραπληροφόρησης του γαλλικού υπουργείου Εξωτερικών, το οποίο υπό κανονικές συνθήκες θα έπρεπε να καλύπτεται από πέπλο μυστικότητας, αποκαλύφθηκε λόγω ολιγωρίας Γάλλων διπλωματών. Αυτό αναφέρει σε δημοσίευμά της με τίτλο «Το υπουργείο Εξωτερικών της Γαλλίας σε κυνήγι κατασκόπων» η γαλλική εφημερίδα Le Canard Εnchainé, επισημαίνοντας πως «την ώρα που η Γαλλία προσπαθεί να ανακτήσει τον έλεγχο στον πόλεμο επιρροής απέναντι στη Μόσχα, αποκαλύφθηκε ένα σχέδιο καταπολέμησης της ρωσικής παραπληροφόρησης ύψους 40 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως επειδή οι υπηρεσίες του υπουργείου «δεν μπήκαν καν στον κόπο να χαρακτηρίσουν το ευαίσθητο αυτό σχέδιο ως "απόρρητο"».

Σύμφωνα με το ΑΠΕ ΜΠΕ, μεταξύ των προτεινόμενων μέτρων στο εν λόγω σχέδιο περιλαμβάνονται εκστρατείες «αγνώστου πατρότητας», αλλά που θα μπορούν να δικαιολογηθούν εάν τυχόν αποκαλυφθεί η προέλευσή τους, η παραγωγή ανεπίσημων βίντεο για «ευαίσθητα» ζητήματα που αφορούν «ανταγωνιστές» της χώρας, καθώς και στοχευμένες διαρροές εναντίον ξένων αξιωματούχων. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, στο γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών διενεργείται εσωτερικός έλεγχος για να διαπιστωθεί ποιοι ευθύνονται για τη δημοσιοποίηση της ύπαρξης του σχεδίου.