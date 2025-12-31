Στην Ουάσινγκτον δεν πιστεύουν ότι οι Ουκρανοί επιτέθηκαν σε κατοικία του Πούτιν

0

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας «Wall Street Journal»

Αξιωματούχοι των αμερικανικών υπηρεσιών εθνικής ασφάλειας διαπίστωσαν ότι η Ουκρανία δεν έβαλε στο στόχαστρο τον πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν, ούτε κάποια από τις κατοικίες του σε μια πρόσφατη επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη, γράφει η εφημερίδα Wall Street Journal.

Το πρακτορείο Reuters δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει την πληροφορία αυτή.

Όπως υπενθυμίζει το ΑΠΕ ΜΠΕ, τη Δευτέρα η Μόσχα υποστήριξε ότι η Ουκρανία επιτέθηκε σε μία από τις κατοικίες του Πούτιν στο Νόβγκοροντ με 91 μη επανδρωμένα αεροσκάφη μεγάλου βεληνεκούς, κάτι που το Κίεβο διέψευσε.