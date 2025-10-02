Επίθεση με μαχαίρι σε συναγωγή στο Μάντσεστερ – Τέσσερις τραυματίες, ο δράστης πρώτα έπεσε με το αυτοκίνητο του πάνω στο πλήθος

0

Αστυνομικοί πυροβόλησαν τον ύποπτο

Τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν σήμερα όταν οδηγός έπεσε με το αυτοκίνητο του πάνω σε πεζούς και ένας άνθρωπος δέχτηκε επίθεση με μαχαίρι κοντά σε συναγωγή στο Μάντσεστερ της βορειοδυτικής Αγγλίας, ενώ αστυνομικοί πυροβόλησαν τον ύποπτο, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Το περιστατικό συνέβη στο προάστιο Κράμπσολ, στο βόρειο Μάντσεστερ, και επί τόπου βρίσκονται αστυνομικοί και ασθενοφόρα.

Paramedics arrived at the scene at 9.41 and are tending to members of the public, currently four members of the public with injuries caused by both the vehicle and stab wounds. Members of the public are asked to avoid the area while the police continue to deal with the incident. — Greater Manchester Police (@gmpolice) October 2, 2025

Ο δήμαρχος του Μάντσεστερ, Άντι Μπέρναμ, μίλησε στο BBC Radio Manchester.

Ο Μπέρναμ δήλωσε ότι «πιστεύεται» ότι ο δράστης έχει πεθάνει, αλλά πρόσθεσε ότι αυτό «δεν έχει επιβεβαιωθεί».

Οι Αρχές αναφέρουν: «Η αστυνομία κλήθηκε στη Συναγωγή Heaton Park Hebrew Congregation, στη Middleton Road, στο Crumpsall, στις 9:31 π.μ., από πολίτη που κατέθεσε ότι είδε ένα αυτοκίνητο να κατευθύνεται προς πολίτες, ενώ ένας άνδρας είχε μαχαιρωθεί».

«Ένας άνδρας έχει δεχθεί πυροβολισμό και θεωρείται ότι πρόκειται για τον δράστη. Οι διασώστες έφτασαν στο σημείο στις 9:41 και παρέχουν βοήθεια σε πολίτες. Αυτή τη στιγμή τέσσερα άτομα έχουν τραυματιστεί, τόσο από το όχημα όσο και από μαχαιριές».

Το περιστατικό στο Μάντσεστερ συνέβη την ημέρα του Γιομ Κιπούρ, την πιο ιερή ημέρα του εβραϊκού θρησκευτικού ημερολογίου.

Πολλοί Εβραίοι πηγαίνουν στις συναγωγές και νηστεύουν αυτή την ημέρα.