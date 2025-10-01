Ο στολίσκος για τη Γάζα «αναχαιτίζεται» από το Ισραήλ

0

Τα πλοία του στολίσκου για τη Γάζα, τα οποία βρίσκονταν σήμερα το βράδυ στ' ανοικτά των ακτών της Αιγύπτου "αναχαιτίζονται, επιβιβάζονται ισραηλινές δυνάμεις" σε αυτά, ανακοίνωσε ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό.

"Η Γαλλία καλεί τις ισραηλινές αρχές να εγγυηθούν την ασφάλεια των συμμετεχόντων, όπως και το δικαίωμά τους στην προξενική προστασία και να επιτρέψουν την επιστροφή τους στη Γαλλία το συντομότερο δυνατό", έγραψε ο υπουργός στην πλατφόρμα X, ο οποίος είχε "συμβουλεύσει επίσημα κάθε Γάλλο πολίτη να μην μεταβεί στην περιοχή".

Σύμφωνα με τη γαλλική διπλωματία, η πρεσβεία και το προξενείο της Γαλλίας στο Τελ Αβίβ "είναι σε συνεχή επαφή με τις αρμόδιες ισραηλινές αρχές για να ζητήσουν, μόλις φθάσουν οι συμπατριώτες μας σε ισραηλινό έδαφος, την προξενική προστασία και να επιτρέψουν την απελευθέρωσή τους και την επιστροφή τους στη Γαλλία το συντομότερο δυνατό".

Ο Global Sumud Flotilla, που απέπλευσε από την Ισπανία στις αρχές Σεπτεμβρίου, παρουσιάζεται ως μια "ειρηνική και μη βίαιη αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας" αποτελούμενη από περίπου 45 πλοία με εκατοντάδες φιλοπαλαιστίνιους ακτιβιστές από περισσότερες από 40 χώρες, αναφέρθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Ανάμεσά τους είναι 38 Γάλλοι πολίτες που έχουν γνωστοποιήσει στις γαλλικές αρχές τη συμμετοχή τους στον στολίσκο, σύμφωνα με πηγή προσκείμενη στο θέμα αυτό.

Στο μήνυμά του στην πλατφόρμα X, ο Ζαν-Νοέλ Μπαρό "ενθαρρύνει όσους συμμετέχουν στον στολίσκο να παραδώσουν την ανθρωπιστική βοήθεια που μεταφέρουν στις ανθρωπιστικές οργανώσεις που βρίσκονται στη Γάζα, ώστε να παραδοθεί εκεί με απόλυτη ασφάλεια"