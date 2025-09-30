Θρίλερ στο Παρίσι: Ο πρέσβης της Νοτίου Αφρικής στη Γαλλία βρέθηκε νεκρός έξω από κεντρικό ξενοδοχείο

0

Έπεσε από τον 22ο όροφο του ξενοδοχείου

Ο πρέσβης της Νοτίου Αφρικής στη Γαλλία Εμανουέλ Μτετβά βρέθηκε νεκρός έξω από κεντρικό ξενοδοχείο του Παρισιού.

Σύμφωνα με την γαλλική εφημερίδα Le Parisien, o 58χρονος πρέσβης, ο οποίος θεωρείται σημαντικό πολιτικό πρόσωπο στη χώρα του από την εποχή του αγώνα κατά του απαρτχάιντ στον οποίο έλαβε ενεργά μέρος, εκπαραθυρώθηκε από τον 22ο όροφο του ξενοδοχείου, τονίστηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Η σύζυγος του δήλωσε χθες την εξαφάνιση του στις γαλλικές αστυνομικές αρχές λέγοντας ότι έλαβε ένα ανησυχητικό μήνυμα εκ μέρους του.