Ιππότης του Εθνικού Τάγματος Αξίας της Γαλλίας ο Γιώργος Πιτσιλής

Η πρέσβης Laurence Auer απένειμε στον διοικητή της ΑΑΔΕ τη διάκριση

Τα διακριτικά του Ιππότη του Εθνικού Τάγματος Αξίας της Γαλλικής Δημοκρατίας απένειμε η πρέσβης της Γαλλίας στην Ελλάδα, Laurence Auer, στον διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργο Πιτσιλή, αναγνωρίζοντας τη συμβολή του στην ενίσχυση της διοικητικής μεταρρύθμισης και της ελληνογαλλικής συνεργασίας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΑΑΔΕ, η πρέσβης χαρακτήρισε τον κ. Πιτσιλή «συνδετικό κρίκο» μεταξύ Ελλάδας και Γαλλίας, μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, καθώς και μεταξύ εθνικής και ευρωπαϊκής διοίκησης.

Από την πλευρά του, ο διοικητής της ΑΑΔΕ ανέφερε ότι η διάκριση αποτελεί «αναγνώριση μιας κοινής πορείας, ενός συλλογικού έργου και μιας σταθερής σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ της Ελλάδας και της Γαλλίας», σημειώνοντας ότι αντανακλά το έργο της Αρχής και τη διαρκή προσπάθεια για διαφάνεια, αποτελεσματικότητα και ενίσχυση της διεθνούς φορολογικής συνεργασίας.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη στενή συνεργασία της ΑΑΔΕ με τη γαλλική φορολογική διοίκηση, καθώς και στη συμβολή των δύο πλευρών στην αναθεώρηση και υπογραφή της νέας Συμφωνίας Αποφυγής Διπλής Φορολογίας, που –όπως σημειώνεται– διευκολύνει πολίτες και επιχειρήσεις και ενισχύει το θεσμικό και οικονομικό περιβάλλον μεταξύ των δύο χωρών.