Η Ρωσία αποσύρεται από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων

Για ποιο λόγο το έκανε

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν υπέγραψε σήμερα νόμο που αποκηρύττει την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων, σύμφωνα με κυβερνητική ιστοσελίδα.

Το ρωσικό κοινοβούλιο τάχθηκε προηγουμένως υπέρ της απόσυρσης της χώρας από τη σύμβαση, την οποία είχε επικυρώσει η Μόσχα το 1998, αναφέρθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία που ψήφισε το κοινοβούλιο, η αποκήρυξη από την Ρωσία έρχεται σε απάντηση προς την άρνηση του Συμβουλίου της Ευρώπης να δεχθεί τη συμμετοχή Ρώσου αντιπροσώπου σε επιτροπή που επιβλέπει τη σύμβαση κατά των βασανιστηρίων.