«Πιστεύω πως έχουμε μια συμφωνία για τη Γάζα», ισχυρίστηκε ο Ντόναλντ Τραμπ

0

«Θα φέρει πίσω τους ομήρους και θα τερματίσει τον πόλεμο»

«Πιστεύω πως έχουμε μια συμφωνία» στη Γάζα, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος παρουσίασε αυτήν την εβδομάδα ένα νέο ειρηνευτικό σχέδιο σε μουσουλμάνους ηγέτες, όπως και στον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Θα είναι μια συμφωνία που θα φέρει πίσω τους ομήρους. Θα είναι μια συμφωνία που θα τερματίσει τον πόλεμο», υποσχέθηκε ο Αμερικανός πρόεδρος από τον Λευκό Οίκο, κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας με δημοσιογράφους.