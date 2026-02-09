Εξαλλος ο Τραμπ με το σόου του Bad Bunny στο Super Bowl LX: «Ελεεινό, ένα από τα χειρότερα στην ιστορία!»

0

«Είναι προσβολή στο μεγαλείο της Αμερικής»

Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε «προσβολή του μεγαλείου της Αμερικής» την συναυλία, στο ημίχρονο του Super Bowl, του Πορτορικανού τραγουδιστή Bad Bunny, ο οποίος πάντως απέφυγε να αναφερθεί στον Αμερικανό πρόεδρο ή την μεταναστευτική του πολιτική κατά την διάρκεια της εμφάνισής του.

«Κανείς δεν καταλαβαίνει ούτε λέξη απ' αυτά που λέει αυτός ο τύπος», έγραψε στο Truth Social ο Τραμπ λίγα λεπτά μετά το τέλος της συναυλίας κατά την οποία ο Bad Bunny τραγούδησε και μίλησε αποκλειστικά στα ισπανικά, γλώσσα που ομιλείται από περισσότερα από 41 εκατομμύρια ανθρώπους στις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Το σόου στο ημίχρονο του Super Bowl είναι τελείως ελεεινό, ένα από τα χειρότερα στην ιστορία! Είναι παράλογο, προσβολή στο μεγαλείο της Αμερικής και αυτό δεν απηχεί καθόλου τις αξίες στη επιτυχία, την δημιουργικότητα και την αριστεία», έγραψε ο Τραμπ προσθέτοντας ότι η χορογραφία ήταν «αποτρόπαια, κυρίως για τα μικρά παιδιά που παρακολουθούν το θέαμα από τις τέσσερις γωνιές των Ηνωμένων Πολιτειών και ολόκληρου του κόσμου».

«Αυτό το "θέαμα" είναι πραγματικό χαστούκι για την χώρα μας (...) και ωστόσο, θα λάβει εξαιρετικές κριτικές από τα μέσα ενημέρωσης που μεταδίδουν ψεύτικες ειδήσεις, διότι δεν έχουν καμία ιδέα τι συμβαίνει στον πραγματικό κόσμο» έγραψε ο Τραμπ.

Ο Benito Antonio Martínez Ocasio ή Bad Bunny εμφανίσθηκε στο Super Bowl μία σχεδόν εβδομάδα αφού βραβεύθηκε με το Grammy του Καλύτερου Άλμπουμ της Χρονιάς.

Μετά την εμφάνισή του στο πλευρό της Lady Gaga και του Ricky Martin, ο Πορτορικανός τραγουδιστής, ντυμένος στα μαύρα, σήκωσε ένα μπαλόνι με την φράση: «Ολοι μαζί, είμαστε η Αμερική».

Στο τέλος της συναυλίας, σημαίες από ολόκληρη την αμερικανική ήπειρο ξεδιπλώθηκαν στην σκηνή ενώ στην γιγάντια οθόνη του τεράστιου σταδίου της Σάντα Κλάρα εμφανίσθηκαν τα λόγια: «Μόνο η αγάπη είναι πιο δυνατή από το μίσος».