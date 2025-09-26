Ερντογάν: Οι συνομιλίες με τον Τραμπ απέδωσαν ουσιαστική πρόοδο – Θα αξιοποιήσουμε το μερίδιό μας από τους πόρους στη Μεσόγειο

0

«Φεύγουμε ικανοποιημένοι από την Ουάσινγκτον, δεν λύνονται όλα σε μια συνάντηση»

Σε δημοσιογράφους μίλησε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επιστρέφοντας στην Τουρκία μετά τη συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

Ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε ότι κατέληξε σε συμφωνία με τον πρόεδρο των ΗΠΑ για το πώς μπορεί να επιτευχθεί εκεχειρία και διαρκής ειρήνη στη Γάζα και την Παλαιστίνη, μετά τις συνομιλίες τους.

Ο Ερντογάν τόνισε ότι ο αριθμός των χωρών που αναγνωρίζουν παλαιστινιακό κράτος έχει ξεπεράσει τις 150. «Η διεθνής κοινότητα πρέπει να δράσει αποφασιστικά. Το Ισραήλ επιχειρεί να ακυρώσει αυτές τις προσπάθειες με την πολιτική κατοχής», είπε.

«Η συνάντησή μας ήταν πολύ σημαντική όσον αφορά τη διατύπωση της βούλησης να σταματήσουν οι σφαγές στη Γάζα. Ο κ. Τραμπ ανέφερε κατά τη διάρκεια της συνάντησης την ανάγκη να τερματιστούν οι μάχες στη Γάζα και να επιτευχθεί διαρκής ειρήνη», ανέφερε ο Ερντογάν σε δηλώσεις του σε δημοσιογράφους, σύμφωνα με απομαγνητοφώνηση που έδωσε στη δημοσιότητα το γραφείο του την Παρασκευή.

«Εξηγήσαμε πώς μπορεί να επιτευχθεί εκεχειρία στη Γάζα και σε ολόκληρη την Παλαιστίνη, και διαρκής ειρήνη στη συνέχεια. Εκεί επήλθε μια κατανόηση», πρόσθεσε. «Είπαμε ότι η λύση των δύο κρατών ήταν ο τρόπος για τη διαρκή ειρήνη στην περιοχή, ότι η παρούσα κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί».

Ο Ερντογάν τόνισε επίσης ότι η συμμετοχή του Σύρου προέδρου, Άχμεντ αλ-Σάρα, στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ήταν πολύ σημαντική για τη διεθνή νομιμοποίηση της νέας συριακής κυβέρνησης.

Παράλληλα, δήλωσε ότι οι συνομιλίες του με τον Τραμπ απέδωσαν «ουσιαστική πρόοδο» σε πολλούς τομείς, με συζητήσεις για βήματα ενίσχυσης της αμυντικής συνεργασίας και του εμπορίου.

Σε δηλώσεις του κατά την επιστροφή του από την Ουάσιγκτον, ο Ερντογάν είπε ότι οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν απόψεις για βήματα αύξησης του εμπορίου, μεταξύ άλλων μέσω της αναθεώρησης των τελωνειακών δασμών, ώστε να επιτευχθεί ο στόχος των 100 δισ. δολαρίων σε εμπορικό όγκο.

Αναφέρθηκε επίσης στη βελτίωση των σχέσεων της Τουρκίας με την Αίγυπτο, επισημαίνοντας την κοινή ναυτική άσκηση στην Ανατολική Μεσόγειο μετά από 13 χρόνια. Σημείωσε ότι η συνεργασία τόσο με την Αίγυπτο όσο και με τη Λιβύη επεκτείνεται, κάνοντας λοόγο για αποφασιστικότητα της Τουρκίας να προστατεύσει τα δικαιώματά της, επιδιώκοντας παράλληλα «αμοιβαία επωφελείς» συμφωνίες για τους πόρους της Μεσογείου.

Ο Ερντογάν είπε ότι «η στάση της Τουρκίας όσον αφορά τους πόρους της Μεσογείου είναι σαφής», ότι θα λάβει το «δίκαιο μερίδιό» της και θα «συνεργαστεί με τους γείτονές της σε βάση αμοιβαίου οφέλους».

Σχετικά με την Κύπρο, επανέλαβε τη θέση υπέρ της λύσης δύο κρατών, λέγοντας ότι «οι Τουρκοκύπριοι δεν θα δεχθούν ποτέ να είναι μειονότητα στο νησί».

Ειδικότερα, ο Ερντογάν δήλωσε ότι Τουρκία δεν έχει καμία φιλοδοξία για τα δικαιώματα ή την κυριαρχία κανενός, ωστόσο είναι αποφασισμένη να αξιοποιήσει το μερίδιό της από τους πόρους στη Μεσόγειο και να συνεργαστεί με τους γείτονές της με βάση την αρχή καζάν-καζάν.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει από την Κωνσταντινούπολη ο Μανώλης Κωστίδης, σε ερώτηση δημοσιογράφου πώς θα επηρεάσει την Ελλάδα και το Ισραήλ η βελτίωση των σχέσεων της Άγκυρας με το Κάιρο και αν θα μπορούσε να επιτευχθεί συμφωνία θαλάσσιας δικαιοδοσίας παρόμοια με αυτή μεταξύ Τουρκίας και Λιβύης, ο Ερντογάν απάντησε:

«Η ειρήνη που επιτεύχθηκε μεταξύ των δύο αντιμαχόμενων μερών στη Λιβύη, με τη μεσολάβηση της Τουρκίας, αποτελεί πηγή ελπίδας όχι μόνο για τον λιβυκό λαό αλλά και για ολόκληρη την περιοχή.

Οι καλές σχέσεις που έχουμε δημιουργήσει με την Αίγυπτο και η κοινή άσκηση των ναυτικών μας δυνάμεων στη Μεσόγειο μετά από 13 χρόνια παύσης αποτελούν απτούς δείκτες του ρόλου της Τουρκίας στην περιφερειακή ειρήνη και ασφάλεια.

Η Τουρκία και η Αίγυπτος είναι δύο σημαντικές χώρες στην περιοχή μας. Η πρόοδος στις σχέσεις μας τα τελευταία χρόνια ήταν ιστορική. Εργαζόμαστε για την επέκταση αυτών των τομέων συνεργασίας.

Η Τουρκία δεν έχει καμία φιλοδοξία για τα δικαιώματα ή την κυριαρχία κανενός. Ωστόσο, είναι επίσης αποφασισμένη να προστατεύσει τα δικά της δικαιώματα και συμφέροντα. Η προσέγγισή μας όσον αφορά τους πόρους στη Μεσόγειο είναι σαφής. Θα αξιοποιήσουμε το μερίδιό μας από αυτούς τους πόρους και θα συνεργαστούμε με τους γείτονές μας με βάση την αρχή καζάν-καζάν («win-win»).

Η αποφασιστική στάση της Τουρκίας προκαλεί ανακατατάξεις λογαριασμών στην περιοχή. Η Τουρκία έχει πλέον φωνή στο τραπέζι, μια δύναμη λήψης αποφάσεων

και καθοδήγησης.

Όσον αφορά την κατασκευή του αεροπλανοφόρου μας, η ευθύνη και η λογοδοσία για αυτό το θέμα βαρύνουν πρωτίστως τον Διοικητή των Ναυτικών Δυνάμεών μας, και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Γιασάρ Γκιουλέρ, παρακολουθεί ιδιαίτερα στενά το έργο. Το να πούμε «θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι τώρα» θα ήταν λίγο υπερβολή. Αλλά ελπίζουμε ότι θα ολοκληρώσουμε το πλοίο μας μέσα σε ένα ή δύο χρόνια».

«Δεν λύνονται όλα σε μια συνάντηση»

Αναφορικά με τα αποτελέσματα της επίσκεψής του στις ΗΠΑ, ο Τούρκος πρόεδρος σημείωσε ότι φεύγει ικανοποιημένος από την Ουάσινγκτον και πρόσθεσε ότι «η επίλυση κάθε ζητήματος σε μία μόνο συνάντηση είναι, φυσικά, αδύνατη. Ωστόσο, αυτή η επαφή έχει οδηγήσει σε ουσιαστική πρόοδο σε πολλά ζητήματα».

Αναλυτικά δήλωσε: «Μας υποδέχτηκε θερμά ο κ. Τραμπ και η αντιπροσωπεία του στον Λευκό Οίκο. Φεύγουμε από την Ουάσινγκτον ικανοποιημένοι. Ήταν μια υπέροχη επίσκεψη που δεν μπορούσε να αμαυρωθεί από τις "λάσπες". Πραγματοποιήσαμε τις συναντήσεις μας με τον κ. Πρόεδρο σε μια φιλική, εποικοδομητική και παραγωγική ατμόσφαιρα. Η σχέση μας με τον κ. Τραμπ ήταν πολύ καλή από το παρελθόν, όπως είναι γνωστό.

» Είχαμε έναν ξεχωριστό διάλογο κατά τη διάρκεια της πρώτης του θητείας, και αυτό συνεχίζεται. Πιστεύω ότι αυτό θα έχει θετικό αντίκτυπο στις τουρκο-αμερικανικές σχέσεις. Χρησιμοποιούσαμε πάντα, και συνεχίζουμε να χρησιμοποιούμε σαφή, ξεκάθαρη γλώσσα και βασισμένη σε αρχές όταν μιλάμε με τους φίλους μας. Ο κ. Τραμπ είναι ένας πολιτικός που απολαμβάνει να μιλάει ανοιχτά και εκφράζει τις απόψεις του χωρίς δισταγμό. Προωθούμε τις σχέσεις μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες με βάση τον αμοιβαίο σεβασμό.

» Η επίλυση κάθε ζητήματος σε μία μόνο συνάντηση είναι, φυσικά, αδύνατη. Ωστόσο, αυτή η επαφή έχει οδηγήσει σε ουσιαστική πρόοδο σε πολλά ζητήματα. Τόσο ο όγκος των εμπορικών συναλλαγών όσο και οι δυνατότητες των δύο χωρών μας είναι εμφανείς. Έχουμε έναν διμερή εμπορικό στόχο ύψους 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ως ηγέτες, διαθέτουμε την πολιτική βούληση να τον εφαρμόσουμε. Κατά τη συνάντησή μας, συζητήσαμε για το εμπόριο και τις επενδύσεις, καθώς και για την ανθρωπιστική καταστροφή στη Γάζα και το συριακό ζήτημα. Υποστηρίζω επίσης το όραμα του κ. Τραμπ για παγκόσμια ειρήνη.

» Υπάρχει συμφωνία και από τις δύο πλευρές σχετικά με τον τερματισμό της αιματοχυσίας. Ας ελπίσουμε ότι σύντομα θα καταλήξουμε σε ένα άνοιγμα για αυτό το ζήτημα. Στο δείπνο, είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε όλα αυτά τα ζητήματα από όλες τις οπτικές γωνίες. Τόσο εγώ όσο και οι συνάδελφοί μου υπουργοί συζητήσαμε αυτά τα ζητήματα».