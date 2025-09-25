Bloomberg: Ο Ερντογάν πάει στον Λευκό Οίκο με «λίστα αγορών» άνω των 50 δισ. δολαρίων

0

Η Τουρκία θέλει να αγοράσει από μαχητικά αεροσκάφη της Lockheed Martin και αεροπλάνα της Boeing έως υγροποιημένο φυσικό αέριο

Για πρώτη φορά μετά από έξι χρόνια θα βρεθεί στον Λευκό Οίκο ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, φέρνοντας μαζί του μια σειρά συμφωνιών που αποσκοπούν στην αποκατάσταση των τεταμένων σχέσεων μεταξύ της Τουρκίας και των ΗΠΑ.

Η σημερινή συνάντηση με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να ανοίξει τον δρόμο για την Τουρκία να αγοράσει… τα πάντα, από μαχητικά αεροσκάφη της Lockheed Martin και αεροπλάνα της Boeing έως υγροποιημένο φυσικό αέριο αξίας άνω των 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με Τούρκους αξιωματούχους, οι οποίοι ζήτησαν να μην κατονομαστεί η ταυτότητά τους, καθώς οι συμφωνίες δεν έχουν οριστικοποιηθεί.

Turkish President Recep Tayyip Erdogan to visit White House for first time in 6 years with deals to repair US-Turkey ties https://t.co/NcO5uhu7h6 — Bloomberg (@business) September 25, 2025

Ο Ερντογάν θεωρεί τη συνάντηση αυτή ως μια ευκαιρία να επαναφέρει τις σχέσεις που έχουν κλονιστεί από τις αγορές ρωσικών όπλων, τις διπλωματικές διαμάχες και τα εκατέρωθεν δασμολογικά μέτρα. Η Τουρκία εξακολουθεί να εξαρτάται από τη στρατιωτική και διπλωματική υποστήριξη των ΗΠΑ για να διατηρήσει την περιφερειακή της επιρροή, και οι επενδυτές θεωρούν τον ρόλο της σε μια δυτική συμμαχία κρίσιμο για την ανάπτυξη της μεγαλύτερης οικονομίας της Μέσης Ανατολής. Οι προσδοκίες για μια αναθέρμανση των σχέσεων με την Ουάσιγκτον ενίσχυσαν τις τουρκικές αγορές, με το δημόσιο χρέος και τις μετοχές να ενισχύονται από την ανακοίνωση της επίσκεψης στον Λευκό Οίκο από τον Τραμπ την περασμένη εβδομάδα.

«Ο Ερντογάν θέλει να αξιοποιήσει την προεδρία Τραμπ για να αναδιαμορφώσει και να βελτιώσει τις σχέσεις Τουρκίας-ΗΠΑ, με έμφαση στη βελτίωση των αμυντικών δεσμών», δήλωσε ο Εμρέ Πέκερ, διευθυντής της Eurasia Group Europe με έδρα το Λονδίνο. «Οι συμφωνίες στον τομέα της ενέργειας και της άμυνας που επιδιώκει ο Ερντογάν αποτελούν βασικούς πυλώνες μιας αμοιβαία επωφελούς, συναλλακτικής σχέσης που θα προσελκύσει επίσης το ενδιαφέρον του Τραμπ για τη σύναψη συμφωνιών».

Οι δύο ηγέτες έχουν διανύσει μεγάλη απόσταση από τη δύσκολη συνάντησή τους στο Λευκό Οίκο τον Νοέμβριο του 2019. Αφού ο Τραμπ δεσμεύτηκε νωρίτερα εκείνο το έτος να αποσύρει τα στρατεύματα από τη Συρία, η Τουρκία ξεκίνησε μια στρατιωτική εισβολή εναντίον των κουρδικών δυνάμεων που υποστηρίζονται από τις ΗΠΑ, ωθώντας την Ουάσιγκτον να επιβάλει κυρώσεις σε αρκετούς Τούρκους υπουργούς.

Η συμμαχία απέφυγε οριακά την κατάρρευση όταν ο τότε αντιπρόεδρος Μάικ Πενς μεσολάβησε για μια παύση των εχθροπραξιών, επιτρέποντας στις δυνάμεις που υποστηρίζονται από τις ΗΠΑ να απομακρυνθούν από την τουρκική γραμμή πυρός.

Σήμερα 6 χρόνια μετά -κι αφού μεσολάβησε η προεδρία του Δημοκρατικού Μπάιντεν, για την κυβέρνηση του οποίου η Τουρκία δεν αποτελούσε προτεραιότητα- Ερντογάν και Τραμπ έχουν να κερδίσουν αμφότεροι από την αναθέρμανση των σχέσεων.

Η Τουρκία είναι πρόθυμη να καλύψει κάποιες από τις στρατιωτικές και ενεργειακές της ανάγκες με αγορές από τις ΗΠΑ, προσφέροντας στον Τραμπ μια εύκολη εμπορική συμφωνία.

Οι συμφωνίες

Το μεγαλύτερο μέρος των πιθανών συμφωνιών του Ερντογάν με τον Τραμπ δείχνει να αφορά στον τομέα της αεροπορίας. Η Boeing και η Lockheed Martin ενδέχεται να λάβουν παραγγελίες για έως και 250 εμπορικά αεροσκάφη, καθώς και επιπλέον F-16, είπαν οι Τούρκοι αξιωματούχοι στο Bloomberg.

Ο Τραμπ δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι υπάρχει πιθανότητα άρσης του αδιεξόδου για τα F-35, από το πρόγραμμα συμπαραγωγής των οποίων αποπέμφθηκε η Τουρκία μετά την αγορά του ρωσικού συστήματος αεράμυνας S-400. Η αγορά αυτή οδήγησε σε κυρώσεις από το Κογκρέσο, γνωστές ως CAATSA, που στοχεύουν την αμυντική βιομηχανία της Τουρκίας και παραμένουν σε ισχύ.

Η Τουρκία έχει αρνηθεί να εγκαταλείψει τους S-400, όπως απαιτεί η Ουάσιγκτον, αλλά ελπίζει ότι ένας συμβιβασμός σχετικά με την ανάπτυξή τους θα μπορούσε να ανοίξει ξανά την πόρτα για την αγορά 40 F-35, σύμφωνα με τους Τούρκους αξιωματούχους.

Χθες Τετάρτη (24.09.2025) η Τουρκία ανακοίνωσε μακροπρόθεσμες συμφωνίες με τις Mercuria Energy Group και Woodside Energy Group για την αγορά περίπου 76 δισ. κυβικών μέτρων υγροποιημένου φυσικού αερίου κυρίως από μονάδες στις ΗΠΑ.

Οι αποστολές φυσικού αερίου και οι αμυντικές συμφωνίες θα ενισχύσουν το διμερές εμπόριο, που οι δύο χώρες έχουν πει ότι θέλουν να τριπλασιάσουν σε περίπου 100 δισ. δολάρια ετησίως.

Η κατεύθυνση που θα πάρουν οι σχέσεις Άγκυρας-Ουάσιγκτον θα έχει επιπτώσεις πέραν των συνόρων της Τουρκίας, ειδικά στη Συρία.

Η Άγκυρα προσβλέπει στην αμερικανική βοήθεια για να πετύχει μια συμφωνία μεταξύ των κουρδικών πολιτοφυλακών στη Συρία και των αφοσιωμένων δυνάμεων στη νέα κυβέρνηση του μεταβατικού προέδρου Αχμέντ Αλ-Σαράα στη Δαμασκό.

Η Άγκυρα θεωρεί τις κουρδικές ομάδες στη Συρία ως προέκταση του PKK, που συμφώνησε πρόσφατα να παραδώσει τα όπλα του. Ωστόσο, η Τουρκία ανησυχεί ότι ορισμένοι μαχητές του PKK ενδέχεται να διαφύγουν στη Συρία και να συνεχίσουν να αποτελούν απειλή από εκεί, χρησιμοποιώντας όπλα που είχαν προμηθεύσει οι ΗΠΑ για την αντιμετώπιση της απειλής του Ισλαμικού Κράτους.

Επιπλέον, η έντονη κριτική του Ερντογάν απέναντι στο Ισραήλ απειλεί να υπονομεύσει τη νέα προσέγγιση. Όπως σημειώνει οαναλυτής Νιχάτ Αλί Οζτζάν, «οι οικονομικές παραχωρήσεις ίσως δεν αρκέσουν για μακροπρόθεσμη σταθερότητα στις σχέσεις Τουρκίας–ΗΠΑ».