Το σπάνιο στιγμιότυπο του πρίγκιπα Ουίλιαμ και της Κέιτ Μίντλετον πριν από το δείπνο με το ζεύγος Τραμπ στο Κάστρο του Ουίνδσορ

Η κίνηση που δεν συνηθίζεται για τα μέλη της βασιλικής οικογένειας

Ένα ιδιαίτερα σπάνιο και τρυφερό στιγμιότυπο από τα παρασκήνια του επίσημου δείπνου που πραγματοποιήθηκε χθες, στο Κάστρο του Ουίνδσορ, μοιράστηκαν ο πρίγκιπας και η πριγκίπισσα της Ουαλίας.

Λίγο πριν την άφιξη του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ και της Μελάνια Τραμπ, το ζευγάρι φωτογραφήθηκε να κρατιέται χέρι-χέρι, μια δημόσια εκδήλωση τρυφερότητας που δεν συνηθίζεται για τα μέλη της βασιλικής οικογένειας.

Το στιγμιότυπο ανέβηκε ως story στην επίσημη σελίδα τους στο Instagram, με τη φράση «πίσω από τα παρασκήνια».

Για το επίσημο δείπνο η Κέιτ Μίντλετον επέλεξε μία μάξι δημιουργία υψηλής ραπτικής από δαντέλα και μετάξι σε χρυσό και εκρού απόχρωση, της Βρετανίδας σχεδιάστριας Phillipa Lepley.

Πάνω στο φόρεμά της έφερε το Βασιλικό Οικογενειακό Τάγμα του Βασιλιά Καρόλου Γ', της Βασίλισσας Ελισάβετ Β' και τον Μεγαλόσταυρο του Βασιλικού Βικτωριανού Τάγματος, με αστέρι και ζώνη.

Για να ολοκληρώσει το σύνολο, κράτησε ένα χρυσό clutch Anya Hindmarch και φόρεσε χρυσές γόβες Aquazzura Fenix με μυτερή μύτη.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Ωστόσο, το επίκεντρο της εμφάνισής της ήταν η επιλογή των κοσμημάτων, καθώς επέλεξε ένα ζευγάρι σκουλαρίκια που ανήκαν στην βασίλισσα Ελισάβετ και την εμβληματική τιάρα Lover's Knot, ένα από τα αγαπημένα κομμάτια της πριγκίπισσας Νταϊάνα, σύμφωνα με τη Vogue.

Η διάσημη τιάρα από μαργαριτάρια και διαμάντια κατασκευάστηκε από το βασιλικό κοσμηματοπωλείο Garrard το 1914 σε σχέδιο της γιαγιάς της Ελισάβετ, βασίλισσας Μαίρης.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Στο άκρως εντυπωσιακό δείπνο στο Κάστρο του Ουίνδσορ παρακάθησαν περίπου 160 προσκεκλημένοι με την πριγκίπισσα της Ουαλίας να κάθεται ανάμεσα στον Αμερικανό Πρόεδρο και τον Γαλλολιβανέζο επιχειρηματία και γαμπρό του Τραμπ, Μάικλ Μπούλος, σύμφωνα με τον People.