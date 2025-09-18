Ο Κάρολος παρέθεσε δείπνο προς τιμήν του προεδρικού ζεύγους των ΗΠΑ – Ειδική μνεία στην προσήλωση του Τραμπ στη διευθέτηση συγκρούσεων ανά τον κόσμο

0

Ο βασιλιάς Κάρολος Γ’ επαίνεσε την Τετάρτη τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για την προσήλωσή του στη διευθέτηση συγκρούσεων ανά τον κόσμο, κατά το επίσημο δείπνο που παρέθεσε ο Βρετανός μονάρχης προς τιμήν του προεδρικού ζεύγους των ΗΠΑ, στο Κάστρο του Ουίνδσορ.

Επισημαίνοντας πως οι δύο χώρες υποστηρίζουν κρίσιμες διπλωματικές προσπάθειες, ο βασιλιάς Κάρολος έκανε ειδική μνεία στην προσήλωση του προέδρου των ΗΠΑ «για την εξεύρεση λύσεων σε ορισμένες από τις πιο δύσκολες συγκρούσεις στον κόσμο».

Κατά την ομιλία του στο Κάστρο του Ουίνδσορ, ο Τραμπ χαρακτήρισε την επίσημη επίσκεψη στο Ηνωμένο Βασίλειο «μια από τις μεγαλύτερες τιμές» στη ζωή του, υπενθυμίζοντας πως είναι η δεύτερη ως αρχηγός κράτους – η προηγούμενη ήταν το 2019.

Το γεύμα σερβιρίστηκε σε ένα εντυπωσιακό τραπέζι μήκους 47 μέτρων, το οποίο είχε στηθεί με απόλυτη ακρίβεια για την περίσταση.

Στην έναρξη της τελετής, ο βασιλιάς Κάρολος εξέφρασε τη «μεγάλη του χαρά» που καλωσορίζει τον Αμερικανό πρόεδρο και τη σύζυγό του στο Ουίνδσορ. Χαρακτήρισε την περίσταση «μοναδική και σημαντική», υπογραμμίζοντας τους ισχυρούς δεσμούς μεταξύ των δύο χωρών. Όπως τόνισε, η «ειδική σχέση μας μας έχει κάνει πιο ασφαλείς και πιο δυνατούς μέσα από τις γενιές», αναφερόμενος στις θυσίες των δύο λαών κατά τη διάρκεια πολέμων αλλά και στις μακροχρόνιες εμπορικές σχέσεις.

Ο βασιλιάς αναφέρθηκε επίσης στην επερχόμενη 250ή επέτειο της Διακήρυξης της Ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών, λέγοντας ότι «είναι αξιοσημείωτο να σκεφτόμαστε πόσο μακριά έχουμε φτάσει» και πρόσθεσε ότι σήμερα «γιορτάζουμε μια σχέση» που ούτε ο Τζορτζ Ουάσινγκτον ούτε ο βασιλιάς Γεώργιος Γ΄ «θα μπορούσαν να φανταστούν». Κάνοντας χιούμορ, σχολίασε τον Τραμπ λέγοντας: «Καταλαβαίνω ότι το βρετανικό έδαφος προσφέρεται για υπέροχα γήπεδα γκολφ!».

Αναφερόμενος στην ιστορική συνεργασία των δύο χωρών, ο βασιλιάς τόνισε τη στρατιωτική συνεργασία και τη συμμαχία κατά τη διάρκεια των δύο παγκοσμίων πολέμων, ενώ για τα σύγχρονα ζητήματα είπε: «Σήμερα, καθώς η τυραννία απειλεί και πάλι την Ευρώπη, εμείς και οι σύμμαχοί μας στεκόμαστε ενωμένοι στη στήριξη της Ουκρανίας, για να αποτρέψουμε την επιθετικότητα και να διασφαλίσουμε την ειρήνη».

Στη συνέχεια τον λόγο πήρε ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος σημείωσε ότι είναι τιμή του να είναι ο πρώτος πρόεδρος που τιμάται με δεύτερη επίσημη επίσκεψη. Αστειεύτηκε λέγοντας ότι ελπίζει να είναι η τελευταία φορά που δημιουργείται ένα τέτοιο προηγούμενο. Απευθυνόμενος στον βασιλιά Κάρολο, δήλωσε: «Αυτή είναι πραγματικά μια από τις μεγαλύτερες τιμές της ζωής μου, σας σέβομαι πολύ και σέβομαι πολύ τη χώρα σας εδώ και πολλές δεκαετίες». Τόνισε επίσης ότι ο μονάρχης έχει επιδείξει αφοσίωση στη «διατήρηση του ένδοξου και μοναδικού χαρακτήρα αυτού του βασιλείου». Ο Τραμπ επαίνεσε τον πρίγκιπα Oυίλιαμ λέγοντας ότι έχει μεγαλώσει «έναν αξιόλογο γιο» που θα έχει «απίστευτη επιτυχία στο μέλλον».

Σχετικά με τη σχέση Ηνωμένου Βασιλείου – ΗΠΑ, σχολίασε: «Είμαστε σαν δύο νότες σε ένα ακόρντο ή δύο στίχοι της ίδιας πρόζας. Καθεμία είναι όμορφη από μόνη της, αλλά πραγματικά προορίζονται να παίζουν μαζί. Ο δεσμός συγγένειας και ταυτότητας μεταξύ της Αμερικής και του Ηνωμένου Βασιλείου είναι ανεκτίμητος και αιώνιος. Είναι αναντικατάστατος και αδιάσπαστος».

Η βραδιά κορυφώθηκε με το δείπνο σε ένα τραπέζι μήκους 47,3 μέτρων, στρωμένο με 139 κεριά και 1.452 μαχαιροπίρουνα, για 160 καλεσμένους, με την υποστήριξη περισσότερων από 100 ατόμων που εργάστηκαν στην προετοιμασία του. Το μενού περιλάμβανε, μεταξύ άλλων, βιολογικό κοτόπουλο τυλιγμένο σε κολοκυθάκια με σάλτσα από θυμάρι και θρούμπι, καθώς και παγωτό βανίλια με σορμπέ από σμέουρα.