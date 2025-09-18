«Ντροπή στην κυβέρνηση, τι γίνεται με την ελευθερία του λόγου;» – Αντιδράσεις για το κόψιμο της εκπομπής του Τζίμι Κίμελ

0

Ο δημοφιλής παρουσιαστής είναι από καιρό ένθερμος επικριτής του Ντόναλντ Τραμπ

Πυρά κατά του Λευκού Οίκου εξαπέλυσε το Χόλιγουντ για στοχοποίηση της ελευθερίας του λόγου μετά τη χθεσινή απόφαση του δικτύου ABC να αναστείλει τη μετάδοση της εκπομπής του δημοφιλούς παρουσιαστή Τζίμι Κίμελ εξαιτίας του εναρκτήριου μονολόγου του τη Δευτέρα, κατά τη διάρκεια του οποίου κατηγόρησε την αμερικανική δεξιά πως προσπαθεί να καρπωθεί το μέγιστο πολιτικό όφελος από τον φόνο του συντηρητικού πολιτικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ, την περασμένη εβδομάδα.

Το τηλεοπτικό δίκτυο ιδιοκτησίας της Walt Disney ανακοίνωσε ότι αναστέλλει επ' αόριστον τη μετάδοση της εκπομπής «Jimmy Kimmel Live» όταν τουλάχιστον μια θυγατρική του εταιρεία δήλωσε ότι θα αντικαταστήσει το σόου, ενώ η αμερικανική Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών απείλησε ότι θα ξεκινήσει έρευνες εξαιτίας των δηλώσεων του Κίμελ.

Ο Κίμελ, συχνός επικριτής του Τραμπ, υπαινίχθηκε στην εκπομπή του τη Δευτέρα ότι οι σύμμαχοι του Κερκ εκμεταλλεύονται τον θάνατό του για να «αποκομίσουν πολιτικά οφέλη».

Συνδικάτα που εκπροσωπούν σεναριογράφους και ηθοποιούς ανακοίνωσαν ότι η απόφαση του δικτύου ισοδυναμεί με επίθεση στα δικαιώματα της ελευθερίας του λόγου που προστατεύονται από το Σύνταγμα λέγοντας ότι το ABC δεν θα έπρεπε να έχει υποκύψει στις πιέσεις της αμερικανικής κυβέρνησης.

Η αναστολή της μετάδοσης της εκπομπής του Κίμελ προστίθεται σε μια σειρά από ενέργειες εναντίον εκπροσώπων των μέσων ενημέρωσης, εργαζομένων στον ακαδημαϊκό χώρο, εκπαιδευτικών και εκπροσώπων του επιχειρηματικού κόσμου με αφορμή σχόλιά τους για την πρόσφατη δολοφονία του Κερκ στη Γιούτα.

«Αυτό το οποίο υπογράφουμε -όσο οδυνηρό κι αν είναι κάποιες φορές- είναι η απελευθερωτική αίσθηση του να διαφωνείς», αναφέρουν σε κοινή τους ανακοίνωση τα συνδικάτα Writers Guild of America West και Writers Guild of America East.

«Ντροπή σε εκείνους στην κυβέρνηση που ξεχνούν αυτή την θεμελιώδη αλήθεια. Όσο για τους εργοδότες μας, οι λέξεις μας σας έχουν κάνει πλούσιους. Η φίμωσή μας φτωχοποιεί ολόκληρο τον κόσμο», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Από την πλευρά της, η SAG-AFTRA, η αμερικανική συνδικαλιστική ένωση που εκπροσωπεί τους ηθοποιούς, καταδίκασε την αναστολή της προβολής του «Jimmy Kimmel Live», λέγοντας ότι «η απόφαση αυτή είναι το είδος της καταστολής και των αντιποίνων που θέτει σε κίνδυνο τις ελευθερίες όλων» με τον ηθοποιό Μπεν Στίλερ να γράφει στο Χ "αυτό δεν είναι σωστό".

Η Αμερικανική Ομοσπονδία Μουσικών ανακοίνωσε ότι «η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών του Τραμπ εντόπισε σχόλια που δεν της άρεσαν και απείλησε το ABC με ακραία αντίποινα. Πρόκειται για κρατική λογοκρισία».

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει επανειλημμένως απειλήσει να αφαιρέσει τις άδειες των τηλεοπτικών σταθμών και έχει ασκήσει πιέσεις στα τηλεοπτικά δίκτυα να σταματήσουν να προβάλλουν περιεχόμενο το οποίο δεν τον βρίσκει σύμφωνο.

Την ίδια στάση έχει κρατήσει και με τα έντυπα μέσα ενημέρωσης καταθέτοντας πρόσφατα αγωγή ύψους 15 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε βάρος της εφημερίδας Τhe New York Times.

Νωρίτερα χθες, ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Επικοινωνιών, ο Μπρένταν Καρ, κάλεσε τα τοπικά τηλεοπτικά δίκτυα να σταματήσουν να προβάλλουν την εκπομπή του Κίμελ.

Ο Κίμελ δεν απάντησε όταν κλήθηκε να σχολιάσει.

Το ABC ανέστειλε την προβολή της εκπομπής όταν ο όμιλος Nexstar Media, ο οποίος διαθέτει 32 θυγατρικές του ABC, ανακοίνωσε ότι θα σταματήσει να μεταδίδει την εκπομπή του Κίμελ μετά τα σχόλιά του της 10ης Σεπτεμβρίου.

«Η συμμορία MAGA κάνει ό,τι μπορεί για να αποκομίσει πολιτικά οφέλη» από την δολοφονία του Κερκ, σχολίασε ο Κίμελ στην εκπομπή του συγκρίνοντας τον τρόπο που πενθεί ο Τραμπ για τον χαμό του στενού του συμμάχου με εκείνον «ενός τετράχρονου που πενθεί για τον θάνατο του χρυσόψαρού του».

Σε χθεσινά του σχόλια στον συντηρητικό παρουσιαστή podcast Μπένι Τζόνσον, ο Καρ είπε: «μπορούμε να το κάνουμε με τον εύκολο ή με τον δύσκολο τρόπο" υπονοώντας ότι η ρυθμιστική αρχή θα μπορούσε να ξεκινήσει έρευνες, οι οποίες θα οδηγήσουν στην επιβολή προστίμων».

«Είναι γελοίο. Ξύπνα Αμερική»

Όταν έγινε γνωστό ότι κόβεται η εκπομπή του Τζίμι Κίμελ, οι καλεσμένοι που ήταν να εμφανιστούν στο επεισόδιο της Τετάρτης βρίσκονταν ήδη καθ' οδόν προς το El Capitan Theater στο Χόλιγουντ, όπου γυρίζεται το «Jimmy Kimmel Live!», σύμφωνα με πληροφορίες του CNN.

Σύμφωνα με πηγή που έχει γνώση των γεγονότων, τα μέλη του προσωπικού του Κίμελ εργάζονταν ως συνήθως το απόγευμα της Τετάρτης (ώρα ΗΠΑ), πραγματοποιώντας τηλεφωνικές κλήσεις με τους υπεύθυνους δημοσίων σχέσεων σχετικά με τα επερχόμενα επεισόδια, λίγο πριν ανακοινωθεί η απόφαση.

Πολλοί δημοσιογράφοι, παραγωγοί και στελέχη των μέσων ενημέρωσης του Χόλιγουντ που μίλησαν στο CNN εξέφρασαν την έκπληξή τους για τον τερματισμό της εκπομπής.

«Είμαστε όλοι σοκαρισμένοι», δήλωσε ένας υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων διασημοτήτων στο CNN. «Δεν μπορώ να πιστέψω ότι αυτό είναι πραγματικότητα», είπε ένα στέλεχος του χώρου. Οι υπάλληλοι της ABC επίσης έμειναν έκπληκτοι από την είδηση.

Ο Κίμελ έχει βαθιές ρίζες στο τηλεοπτικό δίκτυο. Η εκπομπή του παίζει για πάνω από δύο δεκαετίες, ενώ η σύζυγός του, Μόλι ΜακΝίρνι, είναι η επικεφαλής σεναριογράφος και εκτελεστική παραγωγός του «Jimmy Kimmel Live!».

Μια πηγή που είναι εξοικειωμένη με τη ρευστή και ταχέως μεταβαλλόμενη κατάσταση δήλωσε στο CNN ότι το «Jimmy Kimmel Live!» δεν έχει ακυρωθεί, αλλά πρόσθεσε ότι δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα για το πότε θα επιστρέψει στον αέρα.

Έξω από το Theater στο Χόλιγουντ, μερικοί θεατές περίμεναν στην ουρά για πάνω από μία ώρα, όταν τους ανακοινώθηκε ότι η μαγνητοσκόπηση είχε ακυρωθεί.

Ένα ζευγάρι που είχε ταξιδέψει από τη Βιρτζίνια στο Λος Άντζελες για διακοπές, προκειμένου να παρακολουθήσει την εκπομπή του Κίμελ, χαρακτήρισε την απόφαση του ABC «γελοία». «Τι γίνεται με την ελευθερία του λόγου; Γιατί να ακυρωθεί η εκπομπή του επειδή ο Κίμελ εξέφρασε την άποψή του;» δήλωσε η Gina Blackwell στο CNN. «Ξύπνα Αμερική. Έχουμε κολλήσει στην ηλιθιότητα», είπε ο Michael Blackwell.

Ένας εκπρόσωπος του ABC δεν απάντησε στο αίτημα της CNN για σχολιασμό σχετικά με το αν ο Κίμελ και η ομάδα του του θα συνεχίσουν να αμείβονται κατά τη διάρκεια της αναστολής της εκπομπής.

Δεδομένου του ιστορικού του παρουσιαστή με τον Τραμπ, φαίνεται απίθανο να θελήσει να φιλτράρει τα σχόλιά του ή το χιούμορ του αν ή όταν επιστρέψει στην τηλεόραση. Το τρέχον συμβόλαιο του Κίμελ λήγει τον Μάιο. Ο παρουσιαστής είχε κάνει συζητήσεις για την ανανέωση του συμβολαίου του το 2022, δηλώνοντας δημοσίως ότι είχε σκεφτεί τον τερματισμό της εκπομπής. «Μετά από δύο δεκαετίες στο ABC, ανυπομονώ τώρα για τα τρία χρόνια της "ήσυχης παραίτησης" όπως λένε, είχε αστειευτεί σε δήλωσή του όταν ανακοινώθηκε η παράταση του συμβολαίου του.