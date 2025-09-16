Πέθανε ο θρύλος του Χόλιγουντ Ρόμπερτ Ρέντφορντ

0

Ο εμβληματικός ηθοποιός «έφυγε» στον ύπνο του, σε ηλικία 89 ετών

O Ρόμπερτ Ρέντφορντ, ο εμβληματικός ηθοποιός και σκηνοθέτης που σφράγισε τον αμερικανικό κινηματογράφο, πέθανε σε ηλικία 89 ετών στο σπίτι του στη Γιούτα.

Τον θάνατό του ανακοίνωσε η Σίντι Μπέργκερ, διευθύνουσα σύμβουλος του γραφείου δημοσίων σχέσεων Rogers & Cowan PMK. Όπως ανέφερε, πέθανε στον ύπνο του, χωρίς όμως να αναφέρει συγκεκριμένη αιτία.

Ως ηθοποιός, πρωταγωνίστησε σε ταινίες όπως το «Butch Cassidy and the Sundance Kid» (1969), το «Όλοι οι άνθρωποι του προέδρου» (1976), το «Three Days of the Condor» (1975) και το «The Sting» (1973), που του χάρισε την πρώτη και μοναδική του υποψηφιότητα για Όσκαρ ερμηνείας.

Το πάθος του για τον κινηματογράφο τον οδήγησε στη δημιουργία του Ινστιτούτου Sundance, ενός μη κερδοσκοπικού οργανισμού που στηρίζει τον ανεξάρτητο κινηματογράφο και το θέατρο και έχει καθιερωθεί διεθνώς μέσα από το ετήσιο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Sundance.

Ο Ρέντφορντ απαιτούσε οι ταινίες του να έχουν πολιτισμικό βάρος, πραγματευόμενες συχνά σοβαρά ζητήματα, όπως η πολιτική διαφθορά.

Παράλληλα, υπήρξε ενεργός ακτιβιστής για το περιβάλλον και από το 1961 εγκαταστάθηκε στα βουνά της Γιούτα και πρωτοστάτησε σε δράσεις για την προστασία του φυσικού τοπίου της πολιτείας και της αμερικανικής Δύσης.

Ποιος ήταν ο θρυλικός σκηνοθέτης και ηθοποιός Ρόμπερτ Ρέντφορντ

Έχει κερδίσει δύο βραβεία Όσκαρ ως σκηνοθέτης: το πρώτο (1980) για τη σκηνοθεσία της ταινίας Συνηθισμένοι άνθρωποι (Ordinary People) και το δεύτερο (2002) για τη συνολική του προσφορά στον χώρο του κινηματογράφου.

Ο Ρέντφορντ ήταν είδωλο της μεγάλης οθόνης και, στην ακμή της φήμης του τις δεκαετίες του ’60 και του ’70, είχε παγκόσμια αναγνώριση τόσο ως ηθοποιός όσο και ως σύμβολο του σεξ, με τα ξανθά μαλλιά του, το χαμόγελο που μαγνήτιζε και τους ρόλους του απέναντι σε σταρ όπως η Τζέιν Φόντα και η Μπάρμπαρα Στρέιζαντ.

Γεννημένος το 1936 στη Σάντα Μόνικα της Καλιφόρνια, μετακόμισε τη δεκαετία του ’50 στη Νέα Υόρκη με την ελπίδα να γίνει ζωγράφος, αλλά τελικά τον τράβηξε η υποκριτική. Το 1967 είχε τη μεγάλη του κινηματογραφική επιτυχία με έναν ρόλο σε ρομαντική κωμωδία, παίζοντας με την Τζέιν Φόντα στο Barefoot in the Park.

Στην πορεία μιας καριέρας έξι δεκαετιών, ο Ρέντφορντ συμμετείχε σε περισσότερες από 50 ταινίες. Είπε ότι οι δύο αγαπημένες του ήταν οι συνεργασίες του με τον Πολ Νιούμαν: Butch Cassidy and the Sundance Kid (1969) και The Sting (1973).

Ο Ρέντφορντ ήταν 32 ετών όταν πρωταγωνίστησε στην πρώτη, υποδυόμενος τον Sundance Kid, σε ρόλο που θα γινόταν ο πιο διάσημος της καριέρας του.

Το The Sting, στο οποίο ο Ρέντφορντ υποδύθηκε έναν απατεώνα, κυκλοφόρησε τέσσερα χρόνια αργότερα. Του χάρισε την μοναδική υποψηφιότητά του για Όσκαρ ερμηνείας, ενώ η ταινία κέρδισε επτά βραβεία, αλλά ο Ρέντφορντ έχασε από τον Τζακ Λέμον για το Save the Tiger.

Άλλα σημαντικά σημεία της υποκριτικής του πορείας περιλαμβάνουν την ερμηνεία του ως σκιέρ στο Downhill Racer (1969), ως νεαρού υποψήφιου Δημοκρατικού στο The Candidate (1972) και ως ερευνητικού δημοσιογράφου στο πολιτικό δράμα All the President’s Men (1976).

Το 1980 έκανε το σκηνοθετικό ντεμπούτο του με το Ordinary People, που κέρδισε το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας –ο ίδιος απέσπασε το βραβείο Καλύτερης Σκηνοθεσίας. Συνέχισε να σκηνοθετεί ταινίες όπως A River Runs Through It (1992), Quiz Show (1994), The Legend of Bagger Vance (1998), Lions for Lambs (2007), The Conspirator (2010) και The Company You Keep (2012), συνεργαζόμενος με μεγάλα ονόματα όπως οι Μέριλ Στριπ, Σκάρλετ Γιόχανσον, Γουιλ Σμιθ, Ματ Ντέιμον και Σαρλίζ Θερόν.