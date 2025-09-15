Εξουδετερώθηκε drone πάνω από κυβερνητικές εγκαταστάσεις της Πολωνίας – Κρατούνται δύο Λευκορώσοι

0

Η αστυνομία ερευνά τις συνθήκες του περιστατικού

Η Υπηρεσία Κρατικής Προστασίας της Πολωνίας (SOP) εξουδετέρωσε μη επανδρωμένο αεροσκάφος που επιχειρούσε πάνω από ευαίσθητης σημασίας κυβερνητικές εγκαταστάσεις, συμπεριλαμβανομένης της Οδού Πάρκοβα και του Μεγάρου Μπελβέντερ, ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, εν μέσω έντονων περιφερειακών εντάσεων μετά τις πρόσφατες παραβιάσεις του εναερίου χώρου της Πολωνίας.

Δύο Λευκορώσοι πολίτες κρατούνται σε σχέση με το περιστατικό και η αστυνομία ερευνά τις συνθήκες του περιστατικού, πρόσθεσε ο Τουσκ, μετέδωσε το ΑΠΕ ΜΠΕ.