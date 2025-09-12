«Τον έχουμε!» – Ο Τραμπ ανακοίνωσε τη σύλληψη του υπόπτου για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ

0

Τον κατέδωσε κοντινό του πρόσωπο, είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα, σε συνέντευξη με το τηλεοπτικό δίκτυο Fox News, πως ο φερόμενος ως δολοφόνος του συντηρητικού ινφλουένσερ Τσάρλι Κερκ συνελήφθη.

«Πιστεύω, με υψηλό βαθμό βεβαιότητας, πως τον έχουμε υπό κράτηση» δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, προσθέτοντας πως κάποιος που τον γνωρίζει τον κατέδωσε.

🚨 MAJOR BREAKING: THEY CAUGHT the Charlie Kirk shooting suspect, President Trump reveals. "I think, with a high degree of certainty, we HAVE HIM, in custody. Everyone did a great job." Get the chair ready. Execute.pic.twitter.com/vA25dXrP9C — Eric Daugherty (@EricLDaugh) September 12, 2025

Πρόσθεσε ότι ο ύποπτος βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο αστυνομικό τμήμα. Ο Τραμπ είπε ότι ένας «πάστορας που είχε σχέση με την αστυνομία» φέρεται να αναγνώρισε τον δράστη. Στη συνέχεια, όπως είπε, ο πατέρας του δράστη έπεισε το παιδί του να πάει στην αστυνομία.

«Έχουν κάποιον που πιστεύουν ότι το έκανε» τόνισε ο Τραμπ.

«Ελπίζω να κριθεί ένοχος και να του επιβληθεί η θανατική ποινή» φέρεται να είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, σύμφωνα με την New York Post.