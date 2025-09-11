Ο Τραμπ θα απονείμει μετά θάνατον το Προεδρικό Μετάλλιο της Ελευθερίας στον Τσάρλι Κερκ

0

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ τον χαρακτήρισε «γίγαντα της γενιάς του»

Ο Ντόναλντ Τραμπ θα απονείμει «σύντομα» μετά θάνατον στον Τσάρλι Κερκ το Προεδρικό Μετάλλιο της Ελευθερίας, όπως ανακοίνωσε ο ίδιος σήμερα κατά τη διάρκεια τελετής στο Πεντάγωνο για την 24η επέτειο των τρομοκρατικών επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου 2001.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ χαρακτήρισε τον στενό σύμμαχό του, ο οποίος πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε χθες Τετάρτη, «γίγαντα της γενιάς του» και «υπέρμαχο της ελευθερίας», προτού πει ότι στην απονομή αυτή της ύψιστης τιμής για τους πολίτες της Αμερικής θα παραστεί «πολύ μεγάλο πλήθος», αναφέρθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.