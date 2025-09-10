Η Ρωσία λέει ότι δεν σχεδίαζε να πλήξει στόχους στην Πολωνία

0

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε σήμερα ότι τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη του πραγματοποίησαν μια μεγάλη επίθεση σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην δυτική Ουκρανία, αλλά δεν σχεδίαζε να πλήξει οποιουσδήποτε στόχους στην Πολωνία.

Το υπουργείο Άμυνας αναφέρει στην ανακοίνωση του ότι οι δυνάμεις του πέτυχαν όλους τους στόχους τους στην επίθεση και επισημαίνει ότι τα ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη «τα οποία φέρονται ότι παραβίασαν τα σύνορα με την Πολωνία, δεν έχουν εμβέλεια μεγαλύτερη των 700 χιλιομέτρων».

«Παρ’ όλα αυτά, είμαστε έτοιμοι στο εν λόγω ζήτημα να διεξάγουμε διαβουλεύσεις με το υπουργείο Άμυνας της Πολωνίας» προσθέτει η ανακοίνωση, σύμφωνα με το ΑΠΕ ΜΠΕ.