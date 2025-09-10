Η Πολωνία ζήτησε από το ΝΑΤΟ την ενεργοποίηση του Αρθρου 4 του Βορειοατλαντικού Συμφώνου – Βρέθηκαν επτά drones και θραύσματα πυραύλου

0

Τουλάχιστον 19 παραβιάσεις του πολωνικού εναερίου χώρου καταγράφηκαν και τουλάχιστον τρία ρωσικά drones καταρρίφθηκαν

Η Πολωνία ζήτησε από το ΝΑΤΟ την ενεργοποίηση του Αρθρου 4 του Βορειοατλαντικού Συμφώνου, το οποίο προβλέπει διαβουλεύσεις μεταξύ των νατοϊκών συμμάχων σε περίπτωση που ένα από τα κράτη μέλη θεωρήσει ότι υπάρχει απειλή εναντίον του.

Οι διαβουλεύσεις με τους συμμάχους «λαμβάνουν αυτήν την στιγμή την μορφή επίσημου αιτήματος ενεργοποίησης του Αρθρου 4 του Βορειοατλαντικού Συμφώνου», δήλωσε ο πρωθυπουργός της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ ενώπιον του κοινοβουλίου.

Πρόκειται για κοινή πρωτοβουλία του ιδίου και του προέδρου της Πολωνίας Κάρολ Ναβρότσκι, τόνισε ο Ντόναλντ Τουσκ.

Το Βορειοατλαντικό Συμβούλιο, βασικό πολιτικό όργανο της Ατλαντικής Συμμαχίας, συνεδρίασε σήμερα σε επίπεδο πρεσβευτών των 32 χωρών του ΝΑΤΟ. Η συνεδρίαση ήταν προγραμματισμένη προ πολλού. Οι σύμμαχοι αποφάσισαν ωστόσο ότι η συνεδρίαση θα διεξαχθεί στο πλαίσιο του Αρθρου 4 της Συνθήκης, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές.

Το Αρθρο 4 προβλέπει την πραγματοποίηση διαβουλεύσεων μεταξύ των συμμάχων. «Οι πλευρές διαβουλεύονται κάθε φορά που, κατά την άποψη μίας από τις πλευρές, η εδαφική ακεραιότητα, η πολιτική ανεξαρτησία ή η ασφάλεια μίας από τις πλευρές απειλείται».

Από την ίδρυση της Ατλαντικής Συμμαχίας, το 1949, είναι η 8η φορά που γίνεται επίκληση του Άρθρου 4 . Οι τρεις προηγούμενες φορές συνδέονταν με τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Αντίθετα, το Αρθρο 5 δεν έχει ενεργοποιηθεί παρά μία φορά από την ίδρυση του ΝΑΤΟ, κατά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 στις ΗΠΑ. Προβλέπει ότι μία επίθεση κατά μίας χώρας του ΝΑΤΟ αποτελεί επίθεση κατά όλων και υποχρεώνει τις 32 νατοϊκές συμμάχους «να συνδράμουν» την χώρα που δέχθηκε την επίθεση.

Παράλληλα, ο Ρώσος επιτετραμμένος στην Βαρσοβία εκλήθη στο υπουργείο Εξωτερικών μετά την κατάρριψη ρωσικών drones στον πολωνικό εναέριο χώρο.

«Εκλήθην στο υπουργείο Εξωτερικών», δήλωσε ο Αντρέι Ορντάτς μετέδωσε το Ria Novosti και πρόσθεσε ότι η Βαρσοβία δεν έχει παράσχει «αποδείξεις» για την ρωσική ταυτότητα των drones αυτών και κατήγγειλε ως «αθεμελίωτες» τις κατηγορίες.

Τουλάχιστον 19 παραβιάσεις του πολωνικού εναερίου χώρου καταγράφηκαν και τουλάχιστον τρία ρωσικά drones καταρρίφθηκαν κατά την διάρκεια της νύχτας, δήλωσε σήμερα ο Πολωνός πρωθυπουργός διευκρινίζοντας ότι πρόκειται για τον πρώτο και προσωρινό απολογισμό της επιχείρησης που διήρκεσε όλη την νύκτα.

«Δεν έχουμε πληροφορίες για τραυματισμό ή θάνατο από τις ρωσικές ενέργειες», διευκρίνισε ο Ντόναλντ Τουσκ.

Για κίνδυνο στρατιωτικής σύγκρουσης προειδοποιεί ο Τουσκ

Η Καρολίνα Γαλέτσκα, εκπρόσωπος του Πολωνού υπουργού Εσωτερικών, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι οι πολωνικές Αρχές έχουν έως τώρα εντοπίσει επτά drones και «θραύσματα πυραύλου άγνωστης προέλευσης».

Μεγάλο μέρος των drones εισήλθε από τη Λευκορωσία, όπως δήλωσε νωρίτερα ο Πολωνός πρωθυπουργός, Ντόναλντ Τουσκ.

Από την έναρξη του πολέμου το 2022, έχουν σημειωθεί αρκετά περιστατικά εισόδου ρωσικών drones στον εναέριο χώρο κρατών που συνορεύουν με την Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένων της Πολωνίας και της Ρουμανίας, αλλά αυτή είναι η πρώτη φορά που ένα μέλος του ΝΑΤΟ έχει εμπλακεί άμεσα με ρωσικά μέσα.

Ο Τουσκ προειδοποίησε ότι οι παραβιάσεις της περασμένης νύχτας αποτελούν μόνο ένα μέρος του ευρύτερου πλαισίου ασφάλειας, καθώς η Ρωσία και η Λευκορωσία πρόκειται να διεξαγάγουν «επιθετικές» στρατιωτικές ασκήσεις αργότερα αυτήν την εβδομάδα.

Poland said early Wednesday that multiple Russian drones entered and were shot down over its territory with help from NATO allies, describing the incident as an “act of aggression” carried out during a wave of Russian strikes on Ukraine. pic.twitter.com/EHEUJZJHbH — The Associated Press (@AP) September 10, 2025

«Δεν υπάρχει λόγος να ισχυριστεί κανείς ότι βρισκόμαστε σε κατάσταση πολέμου… αλλά η κατάσταση είναι σημαντικά πιο επικίνδυνη από όλες τις προηγούμενες», δήλωσε.

Ο ίδιος επισημαίνει ότι η πιθανότητα μιας μεγάλης στρατιωτικής σύγκρουσης είναι «πιο κοντά από οποιαδήποτε άλλη στιγμή από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο».

Ζελένσκι: «Δύο δωδεκάδες drones ενδέχεται να εισήλθαν στην Πολωνία»

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε ότι ουκρανικά δεδομένα υποδηλώνουν ότι «περίπου δύο δωδεκάδες ρωσικά drones ενδέχεται να εισήλθαν στον πολωνικό εναέριο χώρο κατά τη διάρκεια της νύχτας».

«Το επαληθεύουμε», πρόσθεσε.

Στη συνέχεια είπε: «Η Ουκρανία είναι έτοιμη να επεκτείνει τη συνεργασία της με τους εταίρους για αξιόπιστη προστασία του εναέριου χώρου. Έτσι ώστε να έχουμε όχι μόνο ανταλλαγή πληροφοριών και δεδομένων αντικατασκοπείας, αλλά και πραγματικές κοινές ενέργειες που εγγυώνται την ασφάλεια των γειτόνων. Η Ρωσία πρέπει να νιώσει ότι οι Ευρωπαίοι ξέρουν πώς να υπερασπιστούν τον εαυτό τους».

Η Λευκορωσία λέει ότι κατέρριψε κάποια drones που παρέκκλιναν στη διάρκεια ανταλλαγής πληγμάτων μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας

Από τη μεριά της, η Λευκορωσία δήλωσε σήμερα ότι κατέρριψε κάποια μη επανδρωμένα αεροσκάφη που παρέκκλιναν της πορείας τους λόγω της ενεργοποίησης συστημάτων ηλεκτρονικού πολέμου στη διάρκεια ανταλλαγής πληγμάτων μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας και ότι το Μινσκ είχε ενημερώσει την Πολωνία και τη Λιθουανία ότι πλησίαζαν drones.

Στη δήλωση του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου των λευκορωσικών ενόπλων δυνάμεων υποστράτηγου, Πάβελ Μουραβέικο, δεν διευκρινίζεται σε ποια πλευρά ανήκαν τα drones –γνωστά ως μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (UAV)– που παρέκκλιναν της πορείας τους.

«Στη διάρκεια νυχτερινής ανταλλαγής πληγμάτων από UAV μεταξύ της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της Ουκρανίας, Δυνάμεις Αντιαεροπορικής Άμυνας και μέσα της Δημοκρατίας της Λευκορωσίας που ήταν σε υπηρεσία παρακολουθούσαν συνεχώς τα UAV που είχαν παρεκκλίνει της πορείας τους εξαιτίας της δράσης των συστημάτων ηλεκτρονικού πολέμου των πλευρών», ανέφερε ο Μουραβέικο σε ανακοίνωση στα αγγλικά.

«Κάποια από τα drones που παρέκκλιναν καταστράφηκαν από τις Δυνάμεις Αντιαεροπορικής Άμυνας της χώρας μας πάνω από την επικράτεια της Δημοκρατίας», δήλωσε.

«Αυτό επέτρεψε στην πολωνική πλευρά να ανταποκριθεί άμεσα στις ενέργειες των drones ενεργοποιώντας άμεσα τις δυνάμεις της», δήλωσε ο Μουραβέικο.

«Η Δημοκρατία της Λευκορωσίας θα συνεχίσει να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της εντός που πλαισίου της ανταλλαγής πληροφοριών για την κατάσταση στον αέρα με τη Δημοκρατία της Πολωνίας και τις χώρες της Βαλτικής».