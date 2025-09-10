Το Κατάρ προειδοποιεί για αντίποινα μετά την επίθεση των Ισραηλινών στην Ντόχα – «Έχουμε δικαίωμα να απαντήσουμε»

0

Το Κατάρ δήλωσε ότι έχει το δικαίωμα να απαντήσει στην ισραηλινή επίθεση στην Ντόχα, η οποία στόχευσε πολιτικούς ηγέτες της Χαμάς και την οποία καταδίκασε ως «θρασύτατη επίθεση».

Ο Σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν μπιν Τζασίμ Αλ Θάνι, πρωθυπουργός του Κατάρ, περιέγραψε την επίθεση της Τρίτης ως «κρατικό τρομοκρατικό χτύπημα», που στόχευε την ασφάλεια και τη σταθερότητα της περιοχής.

«Το Κατάρ διατηρεί το δικαίωμα να απαντήσει σε αυτήν την επίθεση», δήλωσε σε βραδινή συνέντευξη Τύπου, σύμφωνα με την Independent.

«Πιστεύουμε ότι σήμερα έχουμε φτάσει σε ένα καθοριστικό σημείο. Όλη η περιοχή πρέπει να απαντήσει σε τέτοιες βάρβαρες ενέργειες», είπε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ήταν «πολύ δυσαρεστημένος» για τον ισραηλινό αεροπορικό βομβαρδισμό που σκότωσε έξι άτομα, λέγοντας ότι δεν προωθεί ούτε τους στόχους του Ισραήλ ούτε των ΗΠΑ.

Ο Τραμπ χαρακτήρισε την επίθεση στη πολιτική πτέρυγα της Χαμάς «ατυχή» και πρόσθεσε ότι η αμερικανική διοίκηση ενημερώθηκε από τον στρατό των ΗΠΑ μόνο καθώς η επίθεση λάμβανε χώρα.

Η Χαμάς δήλωσε ότι πέντε μέλη χαμηλότερης βαθμίδας της και ένας αξιωματούχος ασφαλείας από το Κατάρ σκοτώθηκαν στην επίθεση, αλλά όλοι οι ηγέτες της επέζησαν.

Το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι η επίθεση στο Κατάρ ήταν «απολύτως δικαιολογημένη».