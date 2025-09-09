0

«Δεν θα ανεχθούμε αυτήν την απερίσκεπτη ισραηλινή συμπεριφορά» δηλώνει ο εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ

«Το Κατάρ καταδικάζει σθεναρά την άνανδρη ισραηλινή επίθεση που στόχευσε συγκροτήματα κατοικιών στα οποία στεγάζονται πολλά μέλη του Πολιτικού Γραφείου της Χαμάς στην πρωτεύουσα του Κατάρ, την Ντόχα. Αυτή η εγκληματική επίθεση συνιστά κατάφωρη παραβίαση όλων των διεθνών νόμων και κανόνων και θέτει σοβαρή απειλή στην ασφάλεια των Καταριανών και των κατοίκων του Κατάρ», ανέφερε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του εμιράτου.

«Το κράτος του Κατάρ καταδικάζει σθεναρά την επίθεση και επιβεβαιώνει ότι δεν θα ανεχθεί αυτήν την απερίσκεπτη ισραηλινή συμπεριφορά και τη συνεχιζόμενη διατάραξη της περιφερειακής ασφάλειας, ούτε οποιαδήποτε άλλη πράξη που στοχεύει την ασφάλεια και την εθνική κυριαρχία του», πρόσθεσε ο Μάτζεντ Αλ Ανσάρι σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, σύμφωνα με το ΑΠΕ ΜΠΕ.

Ο Τραμπ υποσχέθηκε στον εμίρη του Κατάρ ότι δεν θα ξανασυμβεί κάτι τέτοιο στη χώρα του

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ μίλησε με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό και με τον ηγέτη του Κατάρ μετά τα ισραηλινά πλήγματα στην Ντόχα σήμερα, δήλωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου κάνοντας λόγο για «έναν μονομερή βομβαρδισμό σε κυρίαρχο κράτος» που έφερε σε δύσκολη θέση τον Ρεπουμπλικάνο πρόεδρο.

Μετά την επίθεση, ο Τραμπ μίλησε με τον Νετανιάχου, ο οποίος του είπε ότι θέλει να γίνει γρήγορα ειρήνη.

Μιλώντας στη συνέχεια με τον εμίρη του Κατάρ, τον Σεΐχη Ταμίμ μπιν Χαμάντ αλ Θάνι, ο Αμερικανός πρόεδρος τον διαβεβαίωσε ότι τέτοιο πράγμα δεν θα ξανασυμβεί στο έδαφος της χώρας του.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο Κάρολαϊν Λέβιτ, ο Λευκός Οίκος ενημερώθηκε από το Πεντάγωνο ότι το Ισραήλ θα εξαπέλυε επίθεση στη Χαμάς στο Κατάρ σήμερα το πρωί. Ο Τραμπ ανέθεσε στον κορυφαίο σύμβουλό του, τον ειδικό απεσταλμένο του Στιβ Γουίτκοφ να ενημερώσει τους Καταριανούς για την επικείμενη επίθεση.

«Το να βομβαρδίζεις μονομερώς το Κατάρ, ένα κυρίαρχο κράτος και στενό σύμμαχο των ΗΠΑ που εργάζεται σκληρά, με θάρρος και ρισκάρει για να διαπραγματευτεί την ειρήνη, δεν προωθεί τους στόχους ούτε του Ισραήλ, ούτε της Αμερικής», υπογράμμισε η Λέβιτ.

Η τοποθεσία που επελέγη για το πλήγμα έφερε σε «πολύ άβολη θέση» τον Τραμπ, πρόσθεσε, σημειώνοντας ωστόσο ότι «η εξόντωση της Χαμάς είναι ένας σημαντικός στόχος.