Eκρήξεις στην Ντόχα από ισραηλινή επιχείρηση κατά στελεχών της Χαμάς – Είχε δώσει το «πράσινο φως» ο Τραμπ

Την επίθεση επιβεβαιώνει το Τελ Αβίβ - Για «άνανδρη ισραηλινή επίθεση» λέει το Κατάρ

Πολλαπλές εκρήξεις ακούστηκαν σήμερα στην Ντόχα του Κατάρ, δήλωσαν αυτόπτες μάρτυρες στο Reuters.

Καπνός φάνηκε να υψώνεται πάνω από την περιοχή Κατάρα στην πρωτεύουσα, τόνισε αυτόπτης μάρτυρας.

Reporte sobre explosiones en Doha, Catar.

Se trataría aparentemente de un intento de asesinato. Se continuará actualizando en caso necesario/relevancia. Moked Bitajón pic.twitter.com/phTPDFh0ZI — Moked Bitajon X (@Moked_Bitajon) September 9, 2025

Για ισραηλινή επιχείρηση δολοφονίας κατά ανώτερων αξιωματούχων της Χαμάς, μιλά το Axios

Δημοσιογράφος του αμερικανικού ειδησεογραφικού ιστότοπου Axios με ανάρτηση στο Χ, επικαλούμενος έναν υψηλόβαθμο Ισραηλινό αξιωματούχο, δήλωσε ότι η έκρηξη στην Ντόχα είναι επιχείρηση δολοφονίας κατά ανώτερων αξιωματούχων της Χαμάς.

Το Ισραήλ επιβεβαιώνει ότι στοχοθέτησε υψηλόβαθμους αξιωματούχους της Χαμάς

Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε ότι εξαπέλυσε επίθεση με στόχο υψηλόβαθμους αξιωματούχους της Χαμάς στο Κατάρ. Ο στρατός δεν διευκρίνισε σε ποιό σημείο έγινε η επίθεση.

Το Al Jazzera, επικαλούμενο πηγή της Χαμάς, τόνισε ότι στόχος της ισραηλινής επίθεσης ήταν τα μέλη της διαπραγματευτικής ομάδας της παλαιστινιακής ισλαμιστικής οργάνωσης που είχαν συνάντηση στην καταριανή πρωτεύουσα.

Ισραηλινός αξιωματούχος μιλώντας σε ισραηλινά μμε είπε πως το Ισραήλ επιτέθηκε στα ηγετικά στελέχη της Χαμάς στο Κατάρ, μεταξύ των οποίων ο Χαλίλ αλ Χάγια και Τζαμπαρίν.

Για «άνανδρη ισραηλινή επίθεση» λέει το Κατάρ

Το Κατάρ καταδίκασε την «άνανδρη ισραηλινή επίθεση» με στόχο υψηλόβαθμα στελέχη της Χαμάς στην Ντόχα.

Η επίθεση αυτή συνιστά κατάφωρη παραβίαση όλου του διεθνούς δικαίου, ανέφερε η κυβέρνηση.

Το Κατάρ πρόσθεσε ότι «η έρευνα συνεχίζεται στο ανώτατο επίπεδο». Ο ισραηλινός βομβαρδισμός έπληξε κατοικίες ηγετικών στελεχών της Χαμάς.

Το Ισραήλ πήρε το πράσινο φως από τον πρόεδρο Τραμπ να βομβαρδίσει την ηγεσία της Χαμάς στο Κατάρ

Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε ότι εξαπέλυσε επίθεση με στόχο ηγετικά στελέχη Χαμάς στο Κατάρ. Ο στρατός δεν διευκρίνισε σε ποιό σημείο έγινε η επίθεση.

«Ο στρατός και η υπηρεσία εσωτερικής ασφάλειας (Σιν Μπετ) πραγματοποίησαν στοχευμένο πλήγμα εναντίον της ανώτερης ηγεσίας της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς», ανέφερε ο στρατός σε ανακοίνωσή του, χωρίς να διευκρινίσει την τοποθεσία της επίθεσης.

Δεν έχει καταστεί σαφές το αποτέλεσμα των επιθέσεων αυτών.

Ισραηλινός αξιωματούχος μιλώντας στο ισραηλινό τηλεοπτικό δίκτυο Channel 12 δήλωσε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έδωσε το πράσινο φως για αυτή την ισραηλινή επίθεση στην καταριανή πρωτεύουσα. Άλλος Ισραηλινός αξιωματούχος τόνισε επίσης ότι οι ΗΠΑ είχαν ενημερωθεί εκ των προτέρων για την επίθεση αυτή.

Η Χαμάς δεν έχει ακόμη αντιδράσει.

