Νεκροί οι δράστες της επίθεσης στην Ιερουσαλήμ – Σκότωσαν 6 άτομα σε στάση λεωφορείου

«Βρισκόμαστε σε πόλεμο κατά της τρομοκρατίας» δηλώνει ο πρωθυπουργός Νετανιάχου

Δύο Παλαιστίνιοι άνοιξαν πυρ σήμερα σε στάση λεωφορείου στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, σκοτώνοντας έξι ανθρώπους, σε μια από τις φονικότερες επιθέσεις στην πόλη από την έναρξη του πολέμου στη Γάζα, ανέφεραν οι ισραηλινές αρχές.

Η επίθεση σημειώθηκε στην είσοδο της συνοικίας Ραμότ, στον κατεχόμενο και προσαρτημένο τομέα της πόλης. Οι δύο δράστες σκοτώθηκαν, ανακοίνωσε η αστυνομία.

«Παλαιστίνιοι τρομοκράτες δολοφόνησαν έξι Ισραηλινούς, μεταξύ των οποίων και τον Γιάακοβ Πίντο, μετανάστη που έφτασε πρόσφατα από την Ισπανία», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Γκιντεόν Σάαρ. «Ο Σάντσεθ και οι διεστραμμένοι υπουργοί του, που δικαιολόγησαν τη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου, έχουν από καιρό επιλέξει να ταχθούν με την πλευρά της Χαμάς και κατά του Ισραήλ. Τι ντροπή!», πρόσθεσε, αναφερόμενος στα μέτρα που ανακοίνωσε νωρίτερα η κυβέρνηση του Ισπανού πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ σε βάρος του Ισραήλ «για να βάλει τέλος στη γενοκτονία» στη Λωρίδα της Γάζας.

Σύμφωνα με την υπηρεσία πρώτων βοηθειών Magen David Adom, τέσσερις άνδρες ηλικίας 30-50 ετών σκοτώθηκαν επί τόπου. Μία γυναίκα και ένας άλλος άνδρας υπέκυψαν στα τραύματά τους, στο νοσοκομείο όπου μεταφέρθηκαν.

Οι αρχές δημοσιοποίησαν τα στοιχεία τεσσάρων θυμάτων, που ήταν όλοι τους υπερορθόδοξοι Ισραηλινοί.

Οκτώ άνθρωποι τραυματίστηκαν και οι πέντε νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι «ένας πράκτορας ασφαλείας και ένας πολίτης που βρίσκονταν στο σημείο αντέδρασαν αμέσως» όταν άρχισαν οι πυροβολισμοί, «απάντησαν και εξουδετέρωσαν τους επιτιθέμενους». Διευκρίνισε ότι ο θάνατος των δραστών έχει επιβεβαιωθεί.

Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου επισκέφθηκε την περιοχή αφού προηγουμένως συμμετείχε σε σύσκεψη με τους επικεφαλής των υπηρεσιών ασφαλείας, μετέδωσε το ΑΠΕ ΜΠΕ.

«Βρισκόμαστε σε πόλεμο εναντίον της τρομοκρατίας σε πολλά μέτωπα», δήλωσε.

«Αυτή η φρικτή επίθεση μας υπενθυμίζει ότι αγωνιζόμαστε εναντίον του απόλυτου κακού», ανέφερε από την πλευρά του ο πρόεδρος του Ισραήλ Ισαάκ Χέρτσογκ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα

Η παλαιστινιακή οργάνωση Χαμάς χαιρέτισε την επίθεση στην Ιερουσαλήμ, χωρίς όμως να αναλάβει την ευθύνη. «Αυτή η επιχείρηση ήταν μια φυσική απάντηση στα εγκλήματα του κατακτητή και τη γενοκτονία που διεξάγει εναντίον του λαού μας», ανέφερε.