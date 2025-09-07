Τραγωδία στη Λισαβόνα: Προβλήματα με το καλώδιο είναι ενδεχόμενο να προκάλεσαν το δυστύχημα με το τελεφερίκ – Όλα έγιναν σε 50 δευτερόλεπτα

0

Ο χειριστής φρένων προσπάθησε να ενεργοποιήσει τα φρένα ανάγκης, αλλά δεν κατάφερε να αποτρέψει τον εκτροχιασμό

Προβλήματα με ένα καλώδιο είναι πιθανό να προκάλεσαν το δυστύχημα στο τελεφερίκ της Λισαβόνας, με συνέπεια, η καμπίνα του να κατέβει με ορμή και ανεξέλεγκτα έναν λόφο. Τουλάχιστον 16 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 22 τραυματίστηκαν, όταν το τελεφερίκ έπεσε πάνω σε ένα κτίριο. Σύμφωνα με μία προκαταρκτική αναφορά, κόπηκε το καλώδιο που συνέδεε δύο βαγόνια του ιστορικού τελεφερίκ της πόλης, με αποτέλεσμα μέσα σε 50 δευτερόλεπτα να συντριβεί με ταχύτητα 60 χιλιομέτρων την ώρα.

Το τελεφερίκ που μοιάζει με κίτρινο τραμ μετέφερε ανθρώπους ανεβοκατεβαίνοντας μία απότομη πλαγιά λόφου στην πορτογαλική πρωτεύουσα, πέφτοντας πάνω σε ένα κτίριο αφού εκτροχιάστηκε την Τετάρτη, ενώ βρίσκονταν σε μικρή απόσταση από το δίδυμο τελεφερίκ του, στη βάση ενός απότομου λόφου.

Το Γραφείο της Πορτογαλίας για τις Έρευνες Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων (GPIAAF) δημοσιοποίησε χθες την πρώτη αναφορά της έρευνας του για το δυστύχημα.

Σύμφωνα με την ίδια αναφορά, τα βαγόνια ταξίδεψαν "όχι περισσότερο από περίπου έξι μέτρα" όταν "ξαφνικά έχασαν τη δύναμη που τις εξισορροπεί μέσω του καλωδίου που τις συνέδεε".

"Η δεύτερη καμπίνα (Νούμερο 2) αναποδογύρισε ξαφνικά, αφού η κίνησή της διακόπηκε σε απόσταση περίπου 10 μέτρων εκτός της γραμμής και εξαιτίας του μερικού εκτροχιασμού της, αλλά κι επειδή είχε θαφτεί η κάτω πλευρά του τρόλεϊ στο τέλος του χαντακιού του καλωδίου".

Η πρώτη καμπίνα (Νούμερο 1) στην κορυφή της Calcada da Gloria, συνέχισε την καθοδική πορεία της, αυξάνοντας την ταχύτητά της.

Η αναφορά προσθέτει: "Ο χειριστής του φρένου της καμπίνας εφάρμοσε άμεσα το φρένο πεπιεσμένου αέρα, αλλά και το χειρόφρενο, σε μία προσπάθεια να σταματήσει άμεσα την κίνηση του τελεφερίκ. Οι ενέργειες αυτές, δεν είχαν κάποιο αποτέλεσμα για το φρενάρισμα ή τη μείωση της ταχύτητας της καμπίνας, καθώς αυτή συνέχισε να επιταχύνει κατεβαίνοντας την πλαγιά".

Μια προγραμματισμένη οπτική επιθεώρηση είχε πραγματοποιηθεί το πρωί του ατυχήματος, αλλά η περιοχή όπου έσπασε το καλώδιο «δεν ήταν ορατή χωρίς αποσυναρμολόγηση» και ο υπόλοιπος μηχανισμός λειτουργούσε κανονικά, προστίθεται στην έκθεση.

«Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν παρατηρηθεί μέχρι στιγμής, το πρόγραμμα προγραμματισμένης συντήρησης ήταν ενημερωμένο και το πρωί του ατυχήματος είχε διεξαχθεί προγραμματισμένη οπτική επιθεώρηση, η οποία δεν εντόπισε καμία ανωμαλία στα καλώδια ή στα συστήματα πέδησης των οχημάτων», δήλωσε ο οργανισμός.

Στην ανακοίνωση προστίθεται ότι το καλώδιο είχε συμπληρώσει μόλις 337 ημέρες από την αναμενόμενη διάρκεια ζωής των 600 ημερών λειτουργίας του και παραμένει ασαφές πόσοι επιβάτες ταξίδευαν στο βαγόνι – το οποίο μπορεί να χωρέσει περίπου 40 άτομα – και πόσοι βρίσκονταν στο δρόμο.

Για το ατύχημα διεξάγονται τώρα δύο χωριστές έρευνες: Μία από το γραφείο του ανακριτή ατυχημάτων και μία από το γραφείο του εισαγγελέα. Η GPIAAF δήλωσε ότι οι δύο έρευνες είναι εντελώς ανεξάρτητες η μία από την άλλη και ότι θα δημοσιεύσει προκαταρκτική έκθεση για το ατύχημα εντός 45 ημερών.